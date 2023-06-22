Должникам за коммунальные услуги запретят покупать авто — правительственный законопроект

7 июня 2023 г. в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства», которым предлагают запретить покупать авто должникам за услуги ЖКХ. Об этом написала в телеграм-канале экс-глава Налогового комитета В Р Нина Южанина.

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Что означает принятие документа

Как пишет Южанина, в соответствии с ним при регистрации автомобиля в обязательном порядке будет производиться проверка на предмет того, есть ли покупатель в Едином реестре должников.

«В случае подтверждения информации регистрировать транспортное средство такому покупателю будет запрещено», — отметила Южанина.



Кроме того, по ее словам, банковские учреждения по требованию судебного исполнителя должны не продлевать депозитные договоры, извещая исполнителя о сумме депозита в процентах, а после налагать арест на депозит и передавать эти деньги в счет погашения долга.

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В Минюсте потребность во внесении таких изменений в законодательство объяснили тем, что это «сделает комфортным уплату долга добросовестным должникам».

Возможно.



Но даже невозможность уплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги тоже считается долгом, за который могут быть наложены все эти санкции.

А суды из-за неуплаты долгов по ЖКУ, алиментам, кредитам и тому подобное проходят сейчас по упрощенной процедуре.

Напомним

Ранее этот законопроект уже согласован с Министерством финансов, Министерством экономики и МВД.