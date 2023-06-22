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22 июня 2023, 8:29 Читати українською

Нацбанк максимально будет контролировать обмен валюты банками и обменниками

Проблемные вопросы обмена валют находятся на максимальном контроле руководства Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Фейсбуке.

Проблемные вопросы обмена валют находятся на максимальном контроле руководства Национального банка.
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

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Максимальный контроль

21 июня члены Правления НБУ и директора профильных департаментов провели очередную встречу с представителями ряда банков и небанковских финансовых учреждений, осуществляющих валютно-обменные операции.

«Участники рынка были проинформированы о решениях по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты, принятых Национальным банком 20 июня», — говорится в сообщении.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что в течение последних нескольких недель на валютно-обменном рынке наблюдалось нечто вроде «идеального шторма», свой вклад в который добавил враг.

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Центробанку понадобилось время для принятия четких и взвешенных решений, которые должны сработать при активном взаимодействии и поддержке всех участников рынка.

«Мы будем очень тщательно наблюдать за тем, как происходит реализация наших решений. Если увидим недобросовестную практику, попытки снова поддерживать ее, обещаю, что с нашей стороны будет четкая и максимально адекватная реакция. Во время войны такие вещи особенно неприемлемы», — сказал Пышный.

В то же время, он добавил, что Национальный банк заинтересован в диалоге и взаимодействии с участниками рынка и готов обсуждать дополнительные предложения по решению этой искусственно созданной ситуации.

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В ходе активного обсуждения представители банков и небанковских финансовых учреждений заверили, что будут придерживаться всех принятых НБУ решений.

В частности, проведут разъяснительную работу с кассирами и другими ответственными за валюто-обменные операции лицами в своих отделениях.

«Мы понимаем, что, для того чтобы восстановить нормальное функционирование этого рынка, нужно определенное время. Люди должны спокойно обменивать банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, если они соответствуют образцам и описаниям иностранных центробанков, их подлинность подтверждена детекторами и они не имеют признаки значительного износа или повреждения.

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Если граждане будут видеть, что могут без проблем получать и обменивать обратно все эти банкноты, они не будут переживать и паника утихнет", — отметил Пышный.

Также заместитель Председателя НБУ Алексей Шабан добавил, что Национальный банк тщательно прорабатывает все поступающие от граждан жалобы и учитывает во время осуществления надзора.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
22 июня 2023, 9:21
#
От і перевіримо чи не ля-ля…
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