Нацбанк максимально будет контролировать обмен валюты банками и обменниками

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Максимальный контроль 21 июня члены Правления НБУ и директора профильных департаментов провели очередную встречу с представителями ряда банков и небанковских финансовых учреждений, осуществляющих валютно-обменные операции.

«Участники рынка были проинформированы о решениях по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты, принятых Национальным банком 20 июня», — говорится в сообщении.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что в течение последних нескольких недель на валютно-обменном рынке наблюдалось нечто вроде «идеального шторма», свой вклад в который добавил враг. Читайте: «Некрасивые» доллары: кто зарабатывает на их обмене и что делать гражданам

Центробанку понадобилось время для принятия четких и взвешенных решений, которые должны сработать при активном взаимодействии и поддержке всех участников рынка.

«Мы будем очень тщательно наблюдать за тем, как происходит реализация наших решений. Если увидим недобросовестную практику, попытки снова поддерживать ее, обещаю, что с нашей стороны будет четкая и максимально адекватная реакция. Во время войны такие вещи особенно неприемлемы», — сказал Пышный.

В то же время, он добавил, что Национальный банк заинтересован в диалоге и взаимодействии с участниками рынка и готов обсуждать дополнительные предложения по решению этой искусственно созданной ситуации. Читайте Изношенные доллары и евро: НБУ будет штрафовать банки и обменники за отказ в обмене валюты В ходе активного обсуждения представители банков и небанковских финансовых учреждений заверили, что будут придерживаться всех принятых НБУ решений.

В частности, проведут разъяснительную работу с кассирами и другими ответственными за валюто-обменные операции лицами в своих отделениях.

«Мы понимаем, что, для того чтобы восстановить нормальное функционирование этого рынка, нужно определенное время. Люди должны спокойно обменивать банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, если они соответствуют образцам и описаниям иностранных центробанков, их подлинность подтверждена детекторами и они не имеют признаки значительного износа или повреждения. Читайте: В НБУ рассказали, какие поврежденные доллары и евро должны банки принимать на инкассо

Если граждане будут видеть, что могут без проблем получать и обменивать обратно все эти банкноты, они не будут переживать и паника утихнет", — отметил Пышный.