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21 июня 2023, 8:20 Читати українською

В НБУ рассказали, какие поврежденные доллары и евро должны банки принимать на инкассо

Нацбанк постановил, какую поврежденную валюту должны принимать банки и небанковские учреждения на инкассо. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк постановил, какую поврежденную валюту должны принимать банки и небанковские учреждения на инкассо.

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Какую валюту должны принимать банки

Банки и небанковские финансовые учреждения должны принимать на инкассо исключительно:

1) банкноты иностранной валюты, которые приобрели во время обращения один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

  • разорванные (разрезанные) на части;
  • с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);
  • с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;
  • с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;
  • с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
  • обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);
  • имеют явные типографские недостатки.

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2) банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

Это предусмотрено изменениями в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине, утвержденной постановлением Правления Нацбанка от 25 сентября 2018 г. № 103 (с изменениями).

Другие изменения содержит постановление Правления Нацбанка Украины от 20.06.2023 № 75 «О внесении изменений в Положение о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины».

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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