Нацбанк постановил, какую поврежденную валюту должны принимать банки и небанковские учреждения на инкассо. Об этом говорится в сообщении регулятора.
В НБУ рассказали, какие поврежденные доллары и евро должны банки принимать на инкассо
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Какую валюту должны принимать банки
Банки и небанковские финансовые учреждения должны принимать на инкассо исключительно:
1) банкноты иностранной валюты, которые приобрели во время обращения один или несколько признаков значительного износа/повреждения:
- разорванные (разрезанные) на части;
- с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);
- с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;
- с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;
- с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
- обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);
- имеют явные типографские недостатки.
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2) банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).
Это предусмотрено изменениями в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине, утвержденной постановлением Правления Нацбанка от 25 сентября 2018 г. № 103 (с изменениями).
Другие изменения содержит постановление Правления Нацбанка Украины
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