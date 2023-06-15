НБУ разрешил резидентам переводить за границу средства для погашения кредитов и займов

Национальный банк с 16 июня 2023 года разрешает резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам. Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Какие переводы можно делать

Разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам, которые:

обеспеченные гарантией или поручительством международной финансовой организации;

предоставленные с участием иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.

Национальный банк также определил, что резиденты смогут осуществлять такие операции в соответствии со сроками возврата средств и уплаты процентов, предусмотренными условиями кредитного договора.

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Что это даст

Эта мера предосторожности позволит нивелировать непроизводительный отток капитала, защитить международные резервы и устойчивость валютного рынка.

По оценкам Нацбанка, благодаря введению такого смягчения объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток по причине возврата и обслуживания существующих займов.

Так, предоставление возможности перевода за границу средств для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов улучшит условия привлечения средств в Украину.

Кроме того, такие изменения будут способствовать расширению возможностей международных партнеров направить финансирование на восстановление украинской экономики.

Соответствующие решения об смягчении валютных ограничений НБУ принял, учитывая устойчивую ситуацию на валютном рынке, достаточно высокий объем международных резервов и улучшение ситуации со срочностью средств в банковской системе.