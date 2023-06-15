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15 июня 2023, 14:13 Читати українською

НБУ разрешил резидентам переводить за границу средства для погашения кредитов и займов

Национальный банк с 16 июня 2023 года разрешает резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк с 16 июня 2023 года разрешает резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам.

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Какие переводы можно делать

Разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам, которые:

  • обеспеченные гарантией или поручительством международной финансовой организации;
  • предоставленные с участием иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.

Национальный банк также определил, что резиденты смогут осуществлять такие операции в соответствии со сроками возврата средств и уплаты процентов, предусмотренными условиями кредитного договора.

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Что это даст

Эта мера предосторожности позволит нивелировать непроизводительный отток капитала, защитить международные резервы и устойчивость валютного рынка.

По оценкам Нацбанка, благодаря введению такого смягчения объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток по причине возврата и обслуживания существующих займов.

Так, предоставление возможности перевода за границу средств для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов улучшит условия привлечения средств в Украину.

Кроме того, такие изменения будут способствовать расширению возможностей международных партнеров направить финансирование на восстановление украинской экономики.

Соответствующие решения об смягчении валютных ограничений НБУ принял, учитывая устойчивую ситуацию на валютном рынке, достаточно высокий объем международных резервов и улучшение ситуации со срочностью средств в банковской системе.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
15 июня 2023, 15:18
#
Тобто схема:
1) беремо кредит закордоном
2) пересилаємо кошти з України на погашення
3) ???
4) profit (вивели кошти з України)
працюватиме?
+
0
I. B.
I. B.
15 июня 2023, 16:01
#
Не волнуйся, скоро не кому будет запрещать своими деньгами распоряжаться. Способы забрать СВОЁ из недружественной юрисдикции есть.
+
0
yarg
yarg
15 июня 2023, 16:28
#
Да. и это — не вшивая крипта. это — новое поколение финансовых инструментов !
+
0
yarg
yarg
15 июня 2023, 16:28
#
Это «схема» ?

получить 1000000 долларов кредита.
через год заплатить 10000 долларов процентов.

СХЕМА !!! деньги-то вывели !!!
+
0
bonv
bonv
15 июня 2023, 16:26
#
USDT рулить без жодних проблем. Облизуйтесь банки… зі своїми «обмеженнями».
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