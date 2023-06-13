Новые авто Toyota с твердотелыми аккумуляторами будут заряжаться за 10 минут и проезжать до 1200 км

Toyota Motor уже в 2027 году планирует выпустить электромобиль, работающий от полностью твердотельного аккумулятора. При этом новая технология, как ожидается, удвоит запас хода автомобиля от одного заряда и значительно сократит время заряда. Об этом сообщает Nikkei.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Японский автопроизводитель раскрыл планы на недавнем брифинге на исследовательской базе в префектуре Сидзуока. Ожидается, что технология будет коммерциализирована в 2027 или 2028 году.

Удлинение срока службы твердотельных аккумуляторов было проблемой, которая мешала этой технологии достичь коммерческой жизнеспособности, но Toyota говорит, что преодолела эту проблему.

Твердотельные электрические батареи можно зарядить менее чем за 10 минут. Кроме того, они обеспечат автомобилю дальность хода в 1200 километров, что в 2,4 раза больше, чем у обычных литий-ионных аккумуляторов.

Известно, что электроды для твердотельного аккумулятора неоднократно расширяются и сжимаются во время циклов зарядки. Это приводит к тому, что электроды в конце концов отсоединяются от материала твердого электролита, что вредит аккумулятору.

Читайте также: Впервые электрокар стал самым продаваемым автомобилем в мире

Существующие твердотельные батареи можно перезаряжать в лучшем случае только сотни раз — гораздо меньше, чем тысячи зарядов, необходимых для готовой к продаже батареи.

Toyota является лидером в производстве твердотельных аккумуляторов, имеет более 1000 патентов. В 2020 году Toyota провела тест-драйв прототипа электромобиля с твердотельной батареей. Автопроизводитель стремится установить батареи в гибридные транспортные средства к середине десятилетия.

Читайте также: Volkswagen представила свой самый большой электрокар (фото)

В планах разработать твердотельную батарею, способную пробежать примерно 1500 км после зарядки менее чем за 10 минут.

Электродвигатель Toyota bZ4X имеет запас хода примерно 600 км на 30-минутной зарядке. Полностью электрический автомобиль Ariya от Nissan Motor проезжает в 380 км на 45-минутной зарядке. Tesla Model Y может пройти до 260 км после примерно 15 минут зарядки.