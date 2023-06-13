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13 июня 2023, 16:19 Читати українською

Новые авто Toyota с твердотелыми аккумуляторами будут заряжаться за 10 минут и проезжать до 1200 км

Toyota Motor уже в 2027 году планирует выпустить электромобиль, работающий от полностью твердотельного аккумулятора. При этом новая технология, как ожидается, удвоит запас хода автомобиля от одного заряда и значительно сократит время заряда. Об этом сообщает Nikkei.

Toyota Motor уже в 2027 году планирует выпустить электромобиль, работающий от полностью твердотельного аккумулятора.
Фото: pixabay.com

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Японский автопроизводитель раскрыл планы на недавнем брифинге на исследовательской базе в префектуре Сидзуока. Ожидается, что технология будет коммерциализирована в 2027 или 2028 году.

Удлинение срока службы твердотельных аккумуляторов было проблемой, которая мешала этой технологии достичь коммерческой жизнеспособности, но Toyota говорит, что преодолела эту проблему.

Твердотельные электрические батареи можно зарядить менее чем за 10 минут. Кроме того, они обеспечат автомобилю дальность хода в 1200 километров, что в 2,4 раза больше, чем у обычных литий-ионных аккумуляторов.

Известно, что электроды для твердотельного аккумулятора неоднократно расширяются и сжимаются во время циклов зарядки. Это приводит к тому, что электроды в конце концов отсоединяются от материала твердого электролита, что вредит аккумулятору.

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Существующие твердотельные батареи можно перезаряжать в лучшем случае только сотни раз — гораздо меньше, чем тысячи зарядов, необходимых для готовой к продаже батареи.

Toyota является лидером в производстве твердотельных аккумуляторов, имеет более 1000 патентов. В 2020 году Toyota провела тест-драйв прототипа электромобиля с твердотельной батареей. Автопроизводитель стремится установить батареи в гибридные транспортные средства к середине десятилетия.

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В планах разработать твердотельную батарею, способную пробежать примерно 1500 км после зарядки менее чем за 10 минут.

Электродвигатель Toyota bZ4X имеет запас хода примерно 600 км на 30-минутной зарядке. Полностью электрический автомобиль Ariya от Nissan Motor проезжает в 380 км на 45-минутной зарядке. Tesla Model Y может пройти до 260 км после примерно 15 минут зарядки.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
bonv
bonv
13 июня 2023, 16:20
#
Тесла і тепер швидко заряджається. 40 хв від ноля до повного.
+
+15
BEZE
BEZE
13 июня 2023, 17:35
#
А вдома за 7−8 год;))
+
0
bonv
bonv
13 июня 2023, 17:59
#
Фін-багатій, оштрафований за перевищення швидкості на 30 км на годину, має виплатити 129 544 долари за порушення.
Про це пише Luxury Launches.
Також у нього вилучили водійські права на десять днів. Андерса Вікльофа спіймали на швидкості 82 км/год в зоні 50 км/год на Аландських островах.
Як виявилося, штрафи за перевищення швидкості прив’язані до доходу водія у Фінляндії, виходячи з його розрахункового денного доходу.
«Я дуже шкодую про це», — сказав чоловік місцевій аландській газеті.
Вікльоф є головою однойменної холдингової компанії з чистим річним доходом у розмірі 375 мільйонів доларів. 76-річний чоловік раніше притягувався до відповідальності за перевищення швидкості та був оштрафований на 68 176 доларів 2018 року та 102 000 доларів 2013-го.
Попри величезну суму, яку Вікльоф заплатив, це далеко не світовий рекорд. Водій у Швейцарії, де діє аналогічна система розрахунку штрафів, розігнався до 290 км на годину дорогою загального користування та мав заплатити мільйон доларів.
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0
gorobezus
gorobezus
13 июня 2023, 16:38
#
А какая мощность зарядки для этого потребуется? Если 1200 км это приблизительно 150 кВтхч батарея, т. е. зарядка будет потреблять под 1МВт мощности, как средних размеров село, а как электроснабжающая организация будет радоваться таким потребителям, просто слов нет.
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0
neverice
neverice
13 июня 2023, 16:46
#
Поки що це сильно далекі прогнози. Та сама Тойота вже в 2021 відмовлялась від твердотілих акумуляторів. Окрім купи технологічних проблем там ще є питання вартості. А от вартість без масовості важко знизити. Що досить сильно може затримати вихід в «маси». Бо поки що твердотілі акумулятори практично ніде не використовуються.
Ну, а щоб зарядити батарею на 150 кВт (на 1200 км) за 10 хвилин треба влупити близько 1 МВт потужності. Боюсь уявити роз'єм зарядки.
Тому, перспективи туманні, як і у водневих авто. Тойота щось в дивне інвестує.
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