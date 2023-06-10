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10 июня 2023, 14:31 Читати українською

Из-за действий SEC с криптобирж Binance и Coinbase вывели около $4 миллиардов

Судебные иски Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance, Binance US и Coinbase спровоцировали отток средств на общую сумму около $4 млрд. Об этом свидетельствуют данные блокчейна, сообщает CoinDesk.

Судебные иски Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance, Binance.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

С понедельника по четверг совокупный чистый отток составил $3,1 млрд в сети Ethereum и $864 млн в биткоинах, сообщили аналитические агентства Nansen и Glassnode. Чистый отток означает, что снятие средств оказалось выше их внесения. Площадки добросовестно отрабатывают все транзакции.

По информации Nansen, крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов Binance, за четыре дня испытала чистый отток в $2 млрд только на блокчейне Ethereum — в зачет пошла собственная монета ETH и другие криптовалюты этой сети.

Объемы снятия биткоина за тот же период превысили их внесение на $838 млн, добавили в Glassnode. Чистый отток средств в размере 13 953 биткоинов в среду стал крупнейшим дневным спадом с декабря прошлого года, когда из-за не соответствующего действительности сообщения о резервах площадки инвесторы утратили к ней доверие — тогда еще не улеглась шумиха вокруг банкротства криптобиржи FTX.

В абсолютных значениях отток средств, конечно, представляется значительным, но, если учесть данные по криптокошелькам Binance, это лишь 5 % всех активов платформы.

У Coinbase чистый отток средств через Ethereum за тот же период составил $1 млрд, посчитали в Nansen, и $25 млн в биткоинах, сообщили в Glassnode.

Читайте также: SEC оценила доход Binance.US с момента запуска почти в $411 миллионов

Напомним

«Минфин» писал, что на прошлой неделе SEC подала в суд на международную криптобиржу Binance, ее американскую версию Binance.US и лично главу платформ Чанпэна Чжао за ряд нарушений американского законодательства о ценных бумагах.

На следующий день ведомство подало в суд на Coinbase, обвинив площадку в продаже незарегистрированных ценных бумаг населению.

Эти действия всколыхнули рынок криптовалют: причисленные регулятором к ценным бумагам токены BNB, ADA и MATIC значительно подешевели за неделю.

А из-за стремления SEC заморозить активы Binance.US и последующего отказа площадки от доллара биткоин и Ethereum на ней, напротив, подорожали, поскольку трейдеры начали выводить активы.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
10 июня 2023, 16:06
#
Не потрібно дьоргатись:)…
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