Вслед за Binance SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase

Вслед за Binance Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптовалютной биржи Coinbase в федеральный суд Нью-Йорка. Об этом сообщает Wu Blockchain в твиттере.

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Как писал ранее «Минфин», акции криптобиржи Coinbase завершили торги 5 июня падением на 9,1%. Так рынок отреагировал на иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против конкурирующей Binance и ее главы Чанпен Чжао.

Breaking: Относительная Бинанс, США Securities and Exchange Commission (SEC) filed a lawsuit по отношению к криптоcurrency Exchange Coinbase в New York Federal Court. — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 6, 2023

Накануне Комиссия обвинила ответчиков в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложения и продажа ценных бумаг.

Глава SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance принимали участие в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытии информации и умышленном уклонении от закона».

В частности, SEC обвинила Чжао и Binance в том, что они тайно помогали крупным американским клиентам торговать на Binance, в то время как публично заявляли о запрете транзакций пользователям из США.

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Также, по версии регулятора, Чжао и Binance тайно контролировали операции Binance.US, заявленную как отдельную независимую торговую платформу для американских инвесторов. Комиссия утверждает, что с июля 2017 года биржа заработала минимум $11,6 млрд.

Кроме того, SEC утверждает, что Binance и Чжао объединяли и перенаправляли активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу организации Sigma Chain, которой владеет Чжао.

Кроме того, комиссия утверждает, что Binance и Чжао скрыли смешение активов инвесторов на миллиарды долларов. Эти деньги, считает SEC, отправлялись компании Merit Peak Limited, также принадлежащей Чжао.