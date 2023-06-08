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8 июня 2023, 13:52 Читати українською

SEC оценила доход Binance.US с момента запуска почти в $411 миллионов

С момента начала работы 4 февраля 2019 года по 30 апреля 2023 года оператор американского подразделения Binance получил доход в размере $410,9 млн. Такие данные содержатся в отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для суда по иску против «дочки» криптобиржи, сообщает Forklog.

С момента начала работы 4 февраля 2019 года по 30 апреля 2023 года оператор американского подразделения Binance получил доход в размере $410,9 млн.
Фото: noworries.news

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Документ направил помощник главного бухгалтера в отделе правоприменения ведомства Сачин Верма. Эксперт обобщил финансовую информацию, подготовленную BAM Trading Services.

Согласно расчетам специалиста, суммарная валовая прибыль фирмы за этот период составила $224,7 млн. Наибольшие значения пришлись на 2021 год — время бычьего рынка.

Отчет, поданный в рамках этого иска, влечет за собой неустойку за неполную уплату налогов в размере $13,5 млн.

Читайте также: Проблемы Binance: SEC требует ареста активов криптобиржи

Предыстория

Накануне SEC также подала в суд в Вашингтоне иск к крупнейшей в мире криптобирже Binance и ее главе Чанпен Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами.

Из судебного документа следует, что комиссия признала токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий бренд биржи, ценными бумагами. Выпуск BUSD был запрещен американскими регуляторами в феврале.

Читайте: SEC подала в суд на криптобиржу Binance и ее главу

В частности, в сообщении регулятора утверждается, что компания и ее основатель участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытии информации и умышленном уклонении от закона».

Комиссия обвиняет площадку в создании незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, а также искажении информации о контроле и надзоре за Binance.US и участии в незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг.

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Источник: Минфин
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