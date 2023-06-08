Главное за четверг: Почему банки не принимают изношенные купюры, доходность валютных депозитов и самые убыточные банки

В этот раз крупные банки повышали не только ставки по депозитам в гривне, но и доллару и евро. Кто и как посмотрел свои депозитные предложения для частных клиентов, читайте в свежем обзоре «Минфина».

В Раде начали разбираться с комиссиями в обменниках за «изношенные» купюры

Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике 7 июня провел заседание, на котором заслушали информацию Нацбанка о дополнительных комиссиях валютных обменников за изношенные купюры.

єВідновлення: где лучше открыть карту для выплат на восстановление жилья

Владельцы поврежденного войной жилья могут получить выплаты до 200 тыс. грн. Средства будут зачислены на специальную карту есть Восстановление, которой можно рассчитываться только за строительные товары и услуги. Открыть такую карточку уже можно в семи банках, еще несколько готовятся присоединиться к программе. «Минфин» расскажет, какие условия открытия и обслуживания «строительных» карт предлагают эти банки.

Какие банки стали самыми прибыльными и убыточными в апреле

Приватбанк в апреле 2023 года получил еще 4,84 млрд грн чистой прибыли, в тройку самых прибыльных вошел банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк — 764,1 млн грн — и ПУМБ — 684,7 млн грн.

Почему на самом деле банки отказываются принимать изношенные купюры

В последнее время участились жалобы на то, что банки отказываются принимать изношенные купюры. Проблемой даже заинтересовались профильным парламентским комитетом и Нацбанком. Почему она возникла и как ее решить, в колонке для «Минфина» пишет Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.