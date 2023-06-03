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3 июня 2023, 14:06 Читати українською

НБУ повысил требования к резервам банков по депозитам с досрочным снятием средств

Национальный банк обязал банки в бухгалтерском учете приравнять срочные депозиты с правом досрочного расторжения с бессрочными вкладами к вопросу. Об этом говорится в направленном НБУ банкам письме №P/31−0006/38262 от 1 июня за подписью заместителя главы Нацбанка Сергея Николайчука, сообщает Интерфакс-Украина.

Национальный банк обязал банки в бухгалтерском учете приравнять срочные депозиты с правом досрочного расторжения с бессрочными вкладами к вопросу.
Фото: bank.gov.ua

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«Если условиями договора вклада (депозита), размещенного на определенный срок, предусмотрено досрочное расторжение договора, то такие срочные вклады (депозиты) должны отражаться в бухгалтерском учете по соответствующим балансовым счетам на учете средств по требованию», — говорится в письме.

Вероятно, это потребует доформирования обязательных резервов по срочным депозитам, предусматривающим возможность расторжения до истечения срока.

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Сейчас по депозитам в гривне сроком от 93 дней норматив обязательного резервирования равен нулю, в валюте — 10%, тогда как по вкладам до востребования или более коротким срочным вкладам — соответственно 20% и 30%.

Кроме того, от объема срочных вкладов от 93 дней зависит объем 3-месячных депозитных сертификатов, которые банк может приобрести у НБУ под 25% годовых, в то время как ставка по сертификатам овернайт составляет 20% годовых.

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Источник: Минфин
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