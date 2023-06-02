Нацбанк анонсировал начало продажи новых памятных монет и медали

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Так 5 июня в 10:00 начинается реализация нумизматической продукции, а именно:

Приобрести нумизматическую продукцию Нацбанка можно на официальном сайте интернет-магазина регулятора.

Ранее «Минфин» писал, что НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская».

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