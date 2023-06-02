Национальный банк с 5 июня начинает продажу новых памятных монет и медалей в своем интернет-магазине. Об этом регулятор сообщил своим клиентам.
Нацбанк анонсировал начало продажи новых памятных монет и медали
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Так 5 июня в 10:00 начинается реализация нумизматической продукции, а именно:
- Памятная монета из серебра «Рожденный в Украине»;
- Памятная монета из нейзильбера «Рожденный в Украине» в сувенирной упаковке;
- Памятная монета «Павел Скоропадский»;
- Памятная медаль «Мариупольский драмтеатр — место неописуемой боли».
Приобрести нумизматическую продукцию Нацбанка можно на официальном сайте интернет-магазина регулятора.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская».
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Комментарии