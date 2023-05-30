Нацбанк оштрафовал «Швидко гроші» на 34 тысячи

Национальный банк наложил на финансовую компанию ООО «Споживчий центр», работающую под брендом «Швидко гроші», штраф в размере 34 тысяч грн по результатам инспекционной проверки. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина штрафа

В НБУ объяснили, что штраф наложили за предоставление заведомо недостоверной информации, а также непредоставление информации и непредоставление документов по требованию Нацбанка.

«Такое решение принято 26 мая 2023 года по результатам инспекционной проверки Национального банка. Решение вступает в силу 29 мая 2023 года», — говорится в сообщении.

Читайте: В Украине за три месяца микрокредитование выросло на 39% — Опендатабот

Напомним

По данным Нацбанка, в первом квартале 2023 года задолженность украинцев по микрокредитам выросла на 663 млн грн и составляет 8,7 млрд грн. Сумма взятых микрокредитов также выросла на 39%. Средняя сумма сделки в первом квартале 2023 года почти достигла показателя накануне крупного вторжения — 4912 грн.