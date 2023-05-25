Главное за четверг: что Rheinmetall будет производить в Украине, «экономический» безвиз и средняя зарплата

Один из крупнейших производителей оружия в мире — немецкий концерн Rheinmetall — планирует наладить производство в Украине и уже создал для этого совместное предприятие с Укроборонпромом. На первом этапе планируется только ремонтировать технику, но дальше планы грандиозные. Среди прочего, в Украине могут ежегодно производить до 400 новейших танков Panther KF51, которых еще нет на вооружении ни одной страны мира. Реально ли реализовать такой проект, разбирался «Минфин».

Европейский Совет продлил действие «экономического безвиза» с Украиной на год

Европейский Совет сегодня продлил действие «экономического безвиза» с Украиной еще на год. Это означает, что украинский бизнес не будет платить никаких пошлин, квот и тарифов при экспорте товара в ЕС как минимум до июня 2024 года.

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