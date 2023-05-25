Лучшие танки в мире и «классические» БТРы: что Rheinmetall хочет производить в Украине
Главное за четверг: что Rheinmetall будет производить в Украине, «экономический» безвиз и средняя зарплата
Один из крупнейших производителей оружия в мире — немецкий концерн Rheinmetall — планирует наладить производство в Украине и уже создал для этого совместное предприятие с Укроборонпромом. На первом этапе планируется только ремонтировать технику, но дальше планы грандиозные. Среди прочего, в Украине могут ежегодно производить до 400 новейших танков Panther KF51, которых еще нет на вооружении ни одной страны мира. Реально ли реализовать такой проект, разбирался «Минфин».
Европейский Совет продлил действие «экономического безвиза» с Украиной на год
Европейский Совет сегодня продлил действие «экономического безвиза» с Украиной еще на год. Это означает, что украинский бизнес не будет платить никаких пошлин, квот и тарифов при экспорте товара в ЕС как минимум до июня 2024 года.
monobank отложил запуск stereo в Польше на неопределенный срок
monobank отложил выход на польский рынок, где планировал работать под названием stereo.
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Виктория Тигипко: Сейчас актуальны стартапы, помогающие потребителям не тратить лишнего
В прошлом году мировые венчурные инвестиции сократились на 35%. Почему этот год стал одним из худших в истории финансирования стартапов, в которые проекты готовы вкладывать деньги инвесторы, вопреки кризису, и не потеряли ли интереса к отечественным стартапам из-за войны, «Минфину» рассказала основательница украинского венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко.
Средняя зарплата в Украине выросла. Как изменились выплаты за год
Средняя заработная плата за I квартал 2023 г. выросла на 3,1% по сравнению с мартом 2022 года. Сейчас она составляет 13423 грн.
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