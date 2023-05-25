25 мая 2023 в 10:00 начинается реализация ролика оборотных памятных монет «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины» (в ролике 25 монет). Об этом говорится в сообщении НБУ, которое он разослал клиентам.
НБУ начинает продажу 25 монет из серии «Силы поддержки ВСУ»
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Сувенирная продукция
Также будет пополнен ассортимент сувенирной продукции, а именно:
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Памятная медаль «Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины»;
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Памятная медаль «Национальный университет «Львовская политехника»;
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Памятная медаль «Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;
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Памятная медаль «175 лет Уманскому национальному университету садоводства».
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Напомним
17 мая Национальный банк пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет магазина новыми памятными монетами.
Заказать нумизматическую продукцию НБУ можно на официальном сайте интернет-магазина регулятора.
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