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25 мая 2023, 8:56 Читати українською

НБУ начинает продажу 25 монет из серии «Силы поддержки ВСУ»

25 мая 2023 в 10:00 начинается реализация ролика оборотных памятных монет «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины» (в ролике 25 монет). Об этом говорится в сообщении НБУ, которое он разослал клиентам.

25 мая 2023 в 10:00 начинается реализация ролика оборотных памятных монет «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины» (в ролике 25 монет).
Фото: bank.gov.ua

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Сувенирная продукция

Также будет пополнен ассортимент сувенирной продукции, а именно:

  • Памятная медаль «Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины»;

  • Памятная медаль «Национальный университет «Львовская политехника»;

  • Памятная медаль «Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;

  • Памятная медаль «175 лет Уманскому национальному университету садоводства».

Читайте: Как купить коллекционные монеты в Украине: что предлагают НБУ, банки и перекупщики

Напомним

17 мая Национальный банк пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет магазина новыми памятными монетами.

Заказать нумизматическую продукцию НБУ можно на официальном сайте интернет-магазина регулятора.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AlejandroV
AlejandroV
25 мая 2023, 9:44
#
Заголовок не корректний. Немає ніякої серії монет «Сили підтримки ЗСУ». Продаватися будуть не 25 монет з серії (згідно заголовка може скластися помилкове враження, що буде продано всього 25 монет) — а ролики монет «Сили підтримки ЗСУ» номіналом 10 грн. по 25 монет у кожному ролику. І усього буде продано 20000 таких роликів (через інтернет-магазин НБУ та банки дистриб’ютори)
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