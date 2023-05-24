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24 мая 2023, 12:05 Читати українською

Спрос на ипотеку падает: Банки в марте выдали кредиты на 38,8 миллиона

Банки Украины в марте 2023 года выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн грн. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

Банки Украины в марте 2023 года выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн грн.

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Новые кредиты

О выдаче новой ипотеки в марте проинформировали 2 банка, кредитовавших приобретение жилья исключительно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в марте 14,0% (в феврале — 8,3%).

Где выдано больше кредитов

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в марте выдано в Киевской области — 14 договоров на общую сумму 16,1 млн грн (41% от общего объема).

Напомним

Банки в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 млн грн.

Украинские банки в январе 2023 года выдали 357 ипотечных кредитов на сумму 449,5 млн грн, что вдвое меньше, чем в январе 2022 года по количеству таких кредитов, и на 25% — по объему.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+15
alexkush
alexkush
24 мая 2023, 12:09
#
Это прикол? на 38 млн кредитов по всей Украине? 1 квартира самая скромная сейчас стоит около 2 млн. это получается 19 кредитов за месяц. не смешите, кредитование «оживает»
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
24 мая 2023, 12:20
#
Дякую, виправили і замінили заголовок
+
0
bonv
bonv
24 мая 2023, 12:14
#
Дійсно — оживає:)
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
24 мая 2023, 12:20
#
Дякую, заголовок замінили
+
0
bonv
bonv
24 мая 2023, 12:21
#
Все добре. Гарного дня:)
+
+15
Abramon
Abramon
24 мая 2023, 12:19
#
Поки іпотечне кредитування «мертве». Видані кредити — це швидше за держпрограмою «Єоселя» та для певних категорій — можна не рахувати.
+
0
ValNa82
ValNa82
24 мая 2023, 12:35
#
Дійсно б дізнатись, за якими саме програмами видані кредити — «Єоселя» чи інші.
Та і загалом які банки зараз кредитують іпотеку первинний ринок чи вторинний.
+
0
zevs1
zevs1
24 мая 2023, 12:52
#
Эту новость нужно дать 95кварталу, чтобы сделали номер.
+
0
gorobezus
gorobezus
24 мая 2023, 13:04
#
36 квартир на всю Украину.
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