Спрос на ипотеку падает: Банки в марте выдали кредиты на 38,8 миллиона

Банки Украины в марте 2023 года выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн грн. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые кредиты

О выдаче новой ипотеки в марте проинформировали 2 банка, кредитовавших приобретение жилья исключительно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в марте 14,0% (в феврале — 8,3%).

Где выдано больше кредитов

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в марте выдано в Киевской области — 14 договоров на общую сумму 16,1 млн грн (41% от общего объема).

Напомним

Банки в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 млн грн.

Украинские банки в январе 2023 года выдали 357 ипотечных кредитов на сумму 449,5 млн грн, что вдвое меньше, чем в январе 2022 года по количеству таких кредитов, и на 25% — по объему.