Услуга регистрации недвижимости в несколько кликов на портале «Дия» стала доступна в 10 областях Украины и Луцке. Об этом говорится в сообщении «Дии» в телеграм-канале.
Без бумаг и очередей: Регистрация недвижимости на портале «Дия» стало доступно в 10 областях и Луцке
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Почему это важно
Регистрация недвижимости подтверждает, что вы законный собственник имущества. Так что мошенники не смогут подделать документы и присвоить его себе. Также данные в электронном реестре намного надежнее бумаг — они никогда не потеряются и не будут уничтожены.
Как отмечается, чтобы получить выплату по программе є-Відновлення, жилье обязательно должно быть зарегистрировано в Государственном реестре прав.
Где работает услуга
В Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и Луцке.
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Как воспользоваться услугой
- Войдите на портал «Дия» или зарегистрируйтесь.
- Щелкните Услуги → Земля, строительство, недвижимость → Государственная регистрация прав на недвижимое имущество → Подать заявление.
- Внесите необходимую информацию и отсканированные документы.
- Подпишите заявление электронной подписью.
Результат — письмо на электронную почту.
Комментарии - 6
По друге, є таке поняття, як історія змін, за допомогою якої легко перевірити ким, коли і що будо змінено.
Кто этот доступ будет контролировать, кто будет проводить аудит, какие протоколы безопасности если доступ получили неавторизированные лица, какой вообще мониторинг за доступом?
Учитывая что после 2019 во власть идут только воровать, то мне слабо верится что отвечающий за безопасность программист или администратор баз данных получая 60 тыс грн от государства вместо 360 тыс грн на рынке, будет честный или кропотливо следить за безопасностью, даже когда ему принесут 100 тыс долларов что бы он переписал какой то ТЦ на другое лицо
Во вторых, в статье ни слова про «историю изменений»
В третьих, историю изменения так же само можно удалить или изменить — это такие же циферки в базе данных как и сама запись
В любой системе должен быть алгоритм на случай ЧП, например при потери всех данных
а тут типичное заявление от слуг «бумажки ничего не значат, вот у нас все надежно будет» — а когда пароли от серверов украдут и сотрут всю базу с бэкапами, окажется что вот те бумажки дома и есть документами
и кто сохранил их, того и недвижимость, а не тот у кого что-то там было
https://tsn.ua/exclusive/naydorozhche-zhitlo-v-odesi-top-5-kvartir-foto-2331742.html