Без бумаг и очередей: Регистрация недвижимости на портале «Дия» стало доступно в 10 областях и Луцке

Услуга регистрации недвижимости в несколько кликов на портале «Дия» стала доступна в 10 областях Украины и Луцке. Об этом говорится в сообщении «Дии» в телеграм-канале.

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Почему это важно

Регистрация недвижимости подтверждает, что вы законный собственник имущества. Так что мошенники не смогут подделать документы и присвоить его себе. Также данные в электронном реестре намного надежнее бумаг — они никогда не потеряются и не будут уничтожены.

Как отмечается, чтобы получить выплату по программе є-Відновлення, жилье обязательно должно быть зарегистрировано в Государственном реестре прав.

Где работает услуга

В Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и Луцке.

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Как воспользоваться услугой

Войдите на портал «Дия» или зарегистрируйтесь.

Щелкните Услуги → Земля, строительство, недвижимость → Государственная регистрация прав на недвижимое имущество → Подать заявление.

Внесите необходимую информацию и отсканированные документы.

Подпишите заявление электронной подписью.

Результат — письмо на электронную почту.