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18 мая 2023, 13:57 Читати українською

Без бумаг и очередей: Регистрация недвижимости на портале «Дия» стало доступно в 10 областях и Луцке

Услуга регистрации недвижимости в несколько кликов на портале «Дия» стала доступна в 10 областях Украины и Луцке. Об этом говорится в сообщении «Дии» в телеграм-канале.

Услуга регистрации недвижимости в несколько кликов на портале «Дия» стала доступна в 10 областях Украины и Луцке.

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Почему это важно

Регистрация недвижимости подтверждает, что вы законный собственник имущества. Так что мошенники не смогут подделать документы и присвоить его себе. Также данные в электронном реестре намного надежнее бумаг — они никогда не потеряются и не будут уничтожены.

Как отмечается, чтобы получить выплату по программе є-Відновлення, жилье обязательно должно быть зарегистрировано в Государственном реестре прав.

Где работает услуга

В Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и Луцке.

Читайте: Налог на недвижимость в Украине: кому нужно заплатить до 1 июля и как рассчитать сумму

Как воспользоваться услугой

  • Войдите на портал «Дия» или зарегистрируйтесь.
  • Щелкните Услуги → Земля, строительство, недвижимость → Государственная регистрация прав на недвижимое имущество → Подать заявление.
  • Внесите необходимую информацию и отсканированные документы.
  • Подпишите заявление электронной подписью.

Результат — письмо на электронную почту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
zzel
zzel
18 мая 2023, 14:42
#
«Тож шахраї не зможуть підробити документи і привласнити його собі. Також дані в електронному реєстрі набагато надійніші за папери — вони ніколи не загубляться і не будуть знищені.» Не понятно как это гарантируется? По словам министра зеленского роль цифровой безопасности переоценена Если кто-то после регистрации просто сменит собственника и удалит предыдущего — как потом что-то доказать, если информация просто будет стерта Бумажные документы всегда можно в суд принести. И их подделка это сложнее запроса в базу данных на изменение
+
0
NoNameX
NoNameX
18 мая 2023, 15:58
#
По перше, доступ на зміну даних просто так не можливо отримати.
По друге, є таке поняття, як історія змін, за допомогою якої легко перевірити ким, коли і що будо змінено.
+
+14
zzel
zzel
18 мая 2023, 16:19
#
Во первых, и сейчас нельзя получить доступ что бы переписать чужую квартиру на себя. Но их переписывают.
Кто этот доступ будет контролировать, кто будет проводить аудит, какие протоколы безопасности если доступ получили неавторизированные лица, какой вообще мониторинг за доступом?
Учитывая что после 2019 во власть идут только воровать, то мне слабо верится что отвечающий за безопасность программист или администратор баз данных получая 60 тыс грн от государства вместо 360 тыс грн на рынке, будет честный или кропотливо следить за безопасностью, даже когда ему принесут 100 тыс долларов что бы он переписал какой то ТЦ на другое лицо

Во вторых, в статье ни слова про «историю изменений»
В третьих, историю изменения так же само можно удалить или изменить — это такие же циферки в базе данных как и сама запись


В любой системе должен быть алгоритм на случай ЧП, например при потери всех данных
а тут типичное заявление от слуг «бумажки ничего не значат, вот у нас все надежно будет» — а когда пароли от серверов украдут и сотрут всю базу с бэкапами, окажется что вот те бумажки дома и есть документами
и кто сохранил их, того и недвижимость, а не тот у кого что-то там было
+
0
Максим Василевський
Максим Василевський
18 мая 2023, 17:05
#
Если база на блокчейне, то уже не получится внести изменения просто так.
+
+46
bonv
bonv
18 мая 2023, 15:24
#
Довіра до Дії як до обіцянок слуг типу народу…
+
0
bonv
bonv
18 мая 2023, 17:52
#
Найдорожче житло в Одесі: топ-5 квартир (фото) Від 2-5 млн доларів:)
https://tsn.ua/exclusive/naydorozhche-zhitlo-v-odesi-top-5-kvartir-foto-2331742.html
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