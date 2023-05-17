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17 мая 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: «Зерновое соглашение», ставки по депозитам и покупка квартиры в новостройке

Частные вкладчики продолжают нести в банки валюту: что будет со ставками по депозитам в СКВ

В первом квартале доходность депозитов для частных клиентов увеличила рекордное количество банков. Также большинство финучреждений зафиксировало рост депозитов физлиц. Об этом свидетельствует опрос НБУ о банковском фондировании за ІІ квартал. О тенденциях депозитного рынка и изменениях в банках с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Соглашение о Черноморском зерновом коридоре продлено еще на 2 месяца.

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Источник: Минфин
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