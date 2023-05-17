Главное за среду: «Зерновое соглашение», ставки по депозитам и покупка квартиры в новостройке

В первом квартале доходность депозитов для частных клиентов увеличила рекордное количество банков. Также большинство финучреждений зафиксировало рост депозитов физлиц. Об этом свидетельствует опрос НБУ о банковском фондировании за ІІ квартал. О тенденциях депозитного рынка и изменениях в банках с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

«Зерновое соглашение» продлили на два месяца — Эрдоган (обновлено)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Соглашение о Черноморском зерновом коридоре продлено еще на 2 месяца.

Покупка квартиры в новостройке: как сэкономить до 20% и заработать до 10% годовых в валюте

На фоне снижения спроса девелоперы начали активно внедрять новые программы лояльности. К привычным уже предложениям рассрочки добавились обратный выкуп, гарантийный доход под 10% годовых и многие другие. Минфин расскажет, как застройщики привлекают инвесторов и какие бонусы им предлагают.

ФОПам возвращают довоенную 5% ставку налога: о каких рисках не говорят власти

В Верховной Раде подготовили закон, который должен повысить налоги для IТ-шников. Но главное, что новации могут спровоцировать целый ряд проблем в отрасли. Как этого избежать, рассказал советник налоговой и бухгалтерской практики компании Bona Lex Сергей Брояков.

Украинцы начали подрабатывать документы для вывоза валюты — Гостаможслужба

Украинцы стали втрое чаще нарушать правила вывоза наличной валюты за границу. С 1 января по 17 апреля 2023 года Государственная таможенная служба зафиксировала 233 случая незаконного вывоза валютных ценностей на общую сумму 6,06 млн. грн. Об этом по запросу «Минфина» сообщил и.о. главы ГТС Сергей Звягинцев.