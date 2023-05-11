Raiffeisen Bank перекрыл россии платежи за параллельный импорт

Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) сократила корреспондентские отношения с банками стран СНГ, участвующих в серых схемах поставки товаров в россию. Об этом пишет Moscowtimes.

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«RBI постоянно пересматривает свой корреспондентский бизнес и внимательно следит за изменениями в платежных и торговых потоках. Поэтому мы решили скорректировать наш аппетит к риску также и в регионе СНГ», — заявил представитель группы.

По его словам, в результате крупнейший банк Казахстана Halyk Bank, у которого есть счета в RBI, ввел «ограничения на платежи, относящиеся к определенным отраслям». Другие клиенты RBI в Казахстане поступили так же, отметил представитель группы.

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Через корреспондентские счета осуществляются переводы в иностранных валютах, в том числе в евро. Решение RBI сократить корреспондентский бизнес в странах СНГ напрямую связано с давлением на банк со стороны ЕЦБ, Еврокомиссии и американских властей, говорит эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин.

«Сейчас банк находится под серьезным давлением не только в целях скорейшего выхода с российского рынка, но также для того, чтобы сократить свое участие в торговых потоках в рамках Евразийского экономического союза», — отметил Волошин.

По его словам, под ограничения могут попасть операции по импорту товаров двойного и военного назначения, а также роскоши.

Напомним

«Минфин» писал, что Raiffeisen Bank выступил с заявлением о своей деятельности в россии.

После чего Национальный банк Украины прокомментировал заявление Raiffeisen Bank касательно его деятельности в рф.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

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