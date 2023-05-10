Главное за среду: Депозиты под 20% годовых, замедление инфляции и старт программы компенсаций за поврежденное жилье

С 11 мая вступают в силу новые правила резервирования банков. Финансистам теперь крайне невыгодно держать средства клиентов на текущих счетах, размещать их на коротких гривневых депозитах и привлекать вложения в СКВ. К этому моменту банки готовились очень активно, повышая ставки по вкладам в нацвалюте на долгие сроки. Ставки по ним будут расти и дальше, считают в НБУ. Сколько сейчас платят финучреждения с депозитным портфелем частных клиентов от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Инфляция в Украине резко замедлилась: как изменились цены

В апреле инфляция по сравнению с мартом составила 0,2%, а с начала года — 3,2%. В годовом исчислении инфляция в апреле составила 17,9% по сравнению с 21,3% в марте. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 0,4%. Больше всего (на 7,4%) подорожала свинина.

В Украине стартовала программа компенсаций за поврежденное жилье «єВідновлення»

С 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення». Все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться программой для получения госпомощи для восстановления своего жилья. Речь идет прежде всего о замене окон или дверей, ремонте кровли и т. д.

Как работает денежная система мира и что нужно сделать НБУ с учетной ставкой (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о том, как работают деньги и мировая денежная система мира и что НБУ нужно делать с учетной ставкой: как работают деньги, когда важна ставка НБУ, ставка ФРС, что делать Украине с учетной ставкой.

Военным выплачивают 750 млрд грн в год: кто на них зарабатывает дважды

На средствах военных сегодня больше всего зарабатывают банки и местные органы самоуправления. Но пользы самим защитникам от этого мало. Что делать, чтобы изменить ситуацию и направить деньги в правильное русло, рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.