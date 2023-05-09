Главное за вторник: Ситуация на валютном рынке, возврат арестов банковских счетов и рекордный аукцион ОВГЗ

По негативному экономическому сценарию МВФ, в 2023—2026 годах гривна может девальвировать до 44,4−66,5 за доллар. А по базовому — до 40,7−53,5 грн/$. В начале этого года реальный наличный курс был около 40,5−41 грн/$, а укрепляться украинская валюта начала весной и сейчас держится у отметки 37,7−37,8 грн/$. На основе прогноза МВФ курсовую оценку рассчитал и опубликовал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. «Минфин» расспросил эксперта об этом и пытался больше узнать о его оценке ситуации на валютном рынке.

Минфин разместил на аукционе облигации на рекордные 28,5 миллиарда

На аукционе 9 мая Министерство финансов Украины разместило военные облигации на рекордную сумму в этом году — 28,46 млрд грн в эквиваленте, что на 16,45 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 12,01 млрд грн.

Лучший отзыв апреля: как доступная ипотека 7% в Приватбанке превратилась в непосильное бремя

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в апреле. Им стал клиент Приватбанка под ником NickT, рассказавший свою историю оформления ипотеки по льготной ставке 7% и неожиданного исключения из программы за год из-за «лишних» 1,7 «квадратов». Опыт NickT может быть полезен другим читателям «Минфина».

Аресты банковских счетов клиентов возвращаются. Банки будут блокировать карты

6 апреля вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения», поэтому банки вернут аресты счетов, наложенные исполнительной службой из-за долгов.

ФРС и ЕЦБ сказали свое слово по процентным ставкам: почему золото продолжает расти

Начало мая не принесло долгожданного спокойствия на финансовые рынки. Политическая, военная и экономическая напряженность в мире только усилилась, что сказалось и на рынке драгоценных металлов. Как будут вести котировки на желтый металл в ближайшие 3 месяца, расскажет «Минфин».