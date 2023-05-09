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9 мая 2023, 14:37 Читати українською

Лучший отзыв апреля: как доступная ипотека 7% в Приватбанке превратилась в непосильное бремя

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в апреле. Им стал клиент Приватбанка под ником NickT, который рассказал свою историю оформления ипотеки по льготной ставке 7% и неожиданного исключения из программы через год из-за «лишних» 1,7 «квадратов». Опыт NickT может быть полезен другим читателям «Минфина».

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в апреле.

Взял ипотеку под льготных 7%, а плати, как все

Автор отзыва пишет, что в 2021 году оформил в Приватбанке кредит на жилье по программе «Доступная ипотека 7%».

Все необходимые документы, справки и заявления он предоставил в банк. Проверку площади предмета ипотеки и оценку проводил независимый субъект оценочной деятельности, аккредитованный в Приватбанке. В результате NickT заверили, что квартира не нуждается в дополнительных проверках, поскольку «полностью удовлетворяет условиям Порядка и Программы».

Почти год пользователь платил кредит; по его словам, вовремя и без просрочек. Поэтому сообщение от банка о наличии задолженности стало для него полной неожиданностью.

«Оказалось, что наша квартира не отвечает условиям участия в программе, потому что площадь больше 1,7 кв.м. и наш кредит исключили из программы», — говорит автор отзыва.

Так в один момент из добросовестного заемщика NickT превратился в злостного должника.

«Кроме огромного долга, который приватбанк теперь самостоятельно списывает с моего счета ежемесячно (ибо фонд забрал у них компенсацию почти через год после того, как кредит был выдан) есть еще другие странные долги: приватбанк сообщает о необходимости возместить Банку расходы по уплате налогов в бюджет, уплаченные Банком при возвращении Фонду Развития Предпринимательства суммы 35 тыс грн. неправомерно полученной поддержки, компенсированной Фондом», — рассказывает клиент Привата.

Пользователь возмущается, что решение о выдаче кредита принимал банк и Фонд развития предпринимательства, а ответственность за допущенные ошибки полностью возложили на заемщика. Он уверяет, что не оформлял бы ипотеки, если бы в Привате сказали, что квартира не отвечает требованиям программы.

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Что ответил банк

«К сожалению, в отзыве недостаточно данных, чтобы идентифицировать вас и проверить информацию о ситуации. Мы обратились в частном сообщении, чтобы уточнить ваши контакты», — отреагировали на отзыв в службе поддержки Приватбанка.

Практически то же ответили в финучреждении и на обращение «Минфина», заметив, что комментировать без данных нет смысла, ведь нельзя утвердительно ответить, какая ситуация имела место.

«Для того чтобы сформировать комментарий, следует разобраться в ситуации и проверить информацию», — резюмировали в Привате.

Советы юристов

Управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз обращает внимание, что ситуация требует более детального изучения и анализа всех документов. Впрочем, по его мнению, действия банка правомерны, поскольку ипотечной программой предусмотрены четкие требования к недвижимости.

Что касается заемщика, эксперт советует обратиться ему в суд.

«Фактически произошло введение потребителя в заблуждение об условиях кредитования, позволяющего признать кредитный договор недействительным и ничего не платить и вернуть оплаченное, правда, и квартиру придется вернуть тоже», — говорит Виктор Мороз.

Способов как обезопасить заемщику себя от подобных неприятностей, по словам эксперта, не так много.

«Разве что заказать оценку у еще одного оценщика», — считает управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex».

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

  • В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
9 мая 2023, 14:45
#
Втім, на його думку, дії банку правомірні, оскільки іпотечною програмою передбачені чіткі вимоги до нерухомості.
Хреновий ти керуючий і адвокат. Людина може взяти кредит на етапі будівництва і заявлена квадратура на кінець будівництва може суттєво відрізнятися від початкової. Спочатку підходить під програму пільгового кредитування, а потім не підходить бо є лишні квадрати. Трапляється не тільки 1,7 метра але і більше десяти метрів кв на одному житлі. І про це всі знають.
Питання до тих, немудрих людішок, хто приймає такі закони, що до пільгового кредитування і оцінщиків, які дальше свого носа жирного нічого не бачать…
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