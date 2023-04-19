Банки в феврале повысили ипотечные ставки — НБУ

Банки Украины в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 млн грн. Об этом говорится в данных НБУ .

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Повышение ставок

О выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали 4 банка, преимущественно кредитовавшиеся в рамках государственных программ поддержки кредитования исключительно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в феврале 8,3% (в январе — 7,5%).

Где выдано больше кредитов

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в феврале выдано в Киеве и Киевской области — 51 договор на общую сумму 77,5 млн грн (46% от общего объема), в Ровенской области — 10 договоров на 12,5 млн грн (7%), в Винницкой области — 7 договоров на 9,8 млн. грн (6%).