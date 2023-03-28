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28 марта 2023, 19:45 Читати українською

Китай выдал $240 миллиардов кредитов развивающимся странам

Китай потратил $240 млрд на спасение 22 развивающихся стран в период с 2008 по 2021 годы в рамках инициативы по созданию логистической инфраструктуры «Один пояс, один путь». Об этом сообщает Reuters.

Китай потратил $240 млрд на спасение 22 развивающихся стран в период с 2008 по 2021 годы в рамках инициативы по созданию логистической инфраструктуры «Один пояс, один путь».
Фото: pixabay.com

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Согласно отчету исследователей Всемирного банка, Гарвардской школы Кеннеди, AidData и Кильского института мировой экономики, почти 80% кредитов было предоставлено между 2016 и 2021 годами, в основном странам со средним уровнем дохода, включая Аргентину, Монголию и Пакистан.

Китай ссудил сотни миллиардов долларов на строительство инфраструктуры в развивающихся странах, но с 2016 года кредитование прекратилось, поскольку многие проекты не принесли ожидаемых финансовых дивидендов.

«Пекин, наконец, пытается спасти собственные банки. Вот почему он втянулся в рискованный бизнес международной помощи», — сказала Кармен Рейнхарт, бывший главный экономист Всемирного банка и один из авторов исследования.

Согласно исследованию, объем китайских займов странам, находящимся в затруднительном положении, вырос с менее 5% портфеля зарубежных кредитов в 2010 году до 60% в 2022 году.

Кто получил больше всего

  • Больше всего получила Аргентина — $111,8 млрд,
  • Пакистан — $48,5 млрд,
  • Египет — 15,6 млрд.

Отмечается, что 9 стран получили менее $1 млрд.

Своп-линии Народного банка Китая (PBOC) составили $170 млрд. финансирования, в том числе в Суринаме, Шри-Ланке и Египте. Переходные ссуды или поддержка платежного баланса китайскими государственными банками и компаниями — $70 млрд. Пролонгация обоих видов ссуд — $140 млрд.

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Критика

В исследовании критикуются некоторые центральные банки, которые могли использовать своп-линии Народного банка Китая для искусственного увеличения своих валютных резервов.

Займы Китая на спасение «непрозрачны и нескоординированы», — сказал Брэд Паркс, один из авторов отчета и директор исследовательской лаборатории AidData в Колледже Уильяма и Мэри в США.

Что говорит Китай

Правительство Китая ответило на критику, заявив, что его зарубежные инвестиции функционируют на «принципе открытости и прозрачности».

«Китай действует в соответствии с рыночными законами и международными правилами, уважает волю соответствующих стран, никогда не заставлял ни одну сторону одалживать деньги, никогда не заставлял ни одну страну платить, не будет добавлять никаких политических условий к кредитным соглашениям и не преследует никаких политических интересов», — заявил спикер. МИД Мао Нин на пресс-конференции во вторник.

Китай ведет переговоры о реструктуризации долга с такими странами, как Замбия, Гана и Шри-Ланка, и критикуют его за торможение этих процессов. В ответ он призвал Всемирный банк и Международный валютный фонд также предложить облегчение долгов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
yarg
yarg
28 марта 2023, 20:38
#
Шри-Ланкам давать легко… проблема — получить обратно…
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