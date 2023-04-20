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20 апреля 2023, 12:34 Читати українською

Белый дом планирует ввести значительные ограничения на инвестиции в Китай

Администрация президента США Джо Байдена годами разделялась на самом высоком уровне по поводу того, насколько агрессивно ограничивать экономическое взаимодействие с Китаем. Но сейчас официальные лица, похоже, приближаются к договоренности по одной из ключевых попыток сдерживать технологический и военный подъем Пекина. Об этом сообщает Рolitico.

Администрация президента США Джо Байдена годами разделялась на самом высоком уровне по поводу того, насколько агрессивно ограничивать экономическое взаимодействие с Китаем.
Фото: dialog.ua

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Беспрецедентные правила, ограничивающие американские инвестиции в Китае, ожидаются уже в текущем месяце. Администрация президента начала информировать отраслевые группы, а Торговая палата готовит общие положения исполнительного приказа, который, как ожидается, потребует от компаний сообщать правительству о новых инвестициях в Китай.

События происходят в особо щепетильный момент для администрации, пытающейся сгладить напряженность и поддерживать торговые связи с Пекином, поскольку обе экономики находятся на грани рецессии.

«Этот „ходьба по канату“ подчеркивает вызовы, с которыми сталкивается Байден при усилении усилий обуздать одно из крупнейших в мире военных и экономических государств», — пишет издание.

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США готовят серию действий, направленных против критических частей китайской экономики. Кроме ожидаемого исполнительного приказа об инвестициях, он также рассматривает потенциальный запрет широко популярного китайского приложения TikTok.

Эти шаги прошли после агрессивных торговых действий в прошлом году, когда администрация ввела новые правила экспорта, стремившиеся взорвать сектор микрочипов в Пекине, и приняла масштабную промышленную политику, направленную на то, чтобы избавиться от зависимости от китайской экономики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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