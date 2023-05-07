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7 мая 2023, 15:16 Читати українською

В НБУ озвучили, когда в Украине подорожает коммуналка

В 2023 году тарифы на некоторые коммунальные услуги изменятся, но мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение будет отменен еще не скоро. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные тарифы в Украине будет поэтапным и продлится несколько лет. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за апрель 2023 года.

В 2023 году тарифы на некоторые коммунальные услуги изменятся, но мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение будет отменен еще не скоро.
Фото: hvylya.net

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Отчет НБУ

Отмечается, что основным фактором роста инфляции в Украине будет необходимость приведения административных цен и тарифов к их экономически обоснованному уровню.

«Учитывая высокую социальную значимость тарифов, ожидается, что их повышение будет сопровождаться расширением социальной поддержки. На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будет определять, прежде всего, правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с необходимостью устранения дисбалансов в энергетическом секторе», — подчеркивают эксперты Национального банка.

Читайте: Нацкомуслуг дважды перечислит тарифы на воду: какими будут новые цены

При этом прогноз НБУ учитывает вероятное повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей уже в 2023 году.

«Допускается, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году. Это вместе с дальнейшим подорожанием табачной продукции в результате повышения акцизов приведет к росту вклада административной инфляции в ИПЦ в 2024—2025 годах», — говорится в отчете.

Повышение тарифов

  • Ранее «Минфин» писал, что в рамках повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг для каждого отдельного украинского города подорожает по-разному. Информацию о новых тарифах обнародовала пресс-служба Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

  • Также в Украине продолжают обсуждать вопросы пересмотра тарифа на свет для бытовых потребителей. Окончательного решения пока нет.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
7 мая 2023, 17:21
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Да, что еще можно ожидать от проходимцев, некомпетентных и ворья, которые пришли к власти после майдана 2014-го… Пока народ не поймет и не снесет из власти всю эту плесень тарифы будут расти в соответствии с хотелками барыг на которых все эти власти работают. Вопли про социальную защиту реально просто достали!!! У половины населения, которые в ней нуждаются нет к ней доступа! До майдана 2014-го фактически никому не нужна была эта помощь, потому, что и тарифы и доходы у населения были адекватные, но кучка проходимцев все это уничтожила!!!
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