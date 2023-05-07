В НБУ озвучили, когда в Украине подорожает коммуналка

В 2023 году тарифы на некоторые коммунальные услуги изменятся, но мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение будет отменен еще не скоро. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные тарифы в Украине будет поэтапным и продлится несколько лет. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за апрель 2023 года.

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Отчет НБУ

Отмечается, что основным фактором роста инфляции в Украине будет необходимость приведения административных цен и тарифов к их экономически обоснованному уровню.

«Учитывая высокую социальную значимость тарифов, ожидается, что их повышение будет сопровождаться расширением социальной поддержки. На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будет определять, прежде всего, правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с необходимостью устранения дисбалансов в энергетическом секторе», — подчеркивают эксперты Национального банка.

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При этом прогноз НБУ учитывает вероятное повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей уже в 2023 году.

«Допускается, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году. Это вместе с дальнейшим подорожанием табачной продукции в результате повышения акцизов приведет к росту вклада административной инфляции в ИПЦ в 2024—2025 годах», — говорится в отчете.

Повышение тарифов