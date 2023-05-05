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5 мая 2023, 10:02 Читати українською

Как вырастут зарпаты украинцев в ближайшие годы. Прогноз НБУ

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%. Об этом говорится в «Инфляционном отчете» НБУ за апрель 2023 года.

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г.
Фото: volynnews.com

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Прогноз роста зарплат

По прогнозу регулятора, в 2023 году росту зарплаты будет способствовать дальнейшая адаптация реального сектора к работе в условиях высоких рисков и достаточно мягкая фискальная политика.

В дальнейшем основным фактором станет повышение спроса на рабочую силу в условиях ускорения экономического роста.

«После полноценного открытия границ значительной части бизнесов придется конкурировать за рабочих в том числе и с зарубежными работодателями, что станет весомым фактором для дальнейшего роста заработных плат. В связи с этим ожидается рост разницы в зарплатах для мобильной и маломобильной рабочей силы», — говорится в сообщении.

Зарплаты в следующие два года

Нацбанк прогнозирует, что в 2024 году номинальные зарплаты возрастут на 19,2%, реальные — на 5,7%.

Ожидается, что в 2025 году номинальные зарплаты увеличатся на 12,4%, а реальные — на 4,3%.

Зарплаты в 2022 году

Следует отметить, что по оценке Госстата, в 2022 году средняя номинальная зарплата выросла на 5,9% (реальная — сократилась на 11,8%), что лучше предыдущих оценок НБУ.

По словам НБУ, рост зарплат происходил, прежде всего, благодаря бюджетному сектору, в частности из-за повышения оплаты труда медиков в начале 2022 года, в секторе госуправления и обороны, а также в ИТ и финансовой и страховой деятельности.

Читайте также: МВФ обновил прогноз по ВВП, инфляции и зарплатам в Украине на ближайшие годы

Зарплаты в 2023 году

При этом отмечается, что в производственных и секторах услуг номинальные зарплаты снизились. Косвенные оценки свидетельствуют, что в I квартале 2023 финансовое состояние домохозяйств оставалось сложным, хотя его поддержало увеличение пенсий в среднем на 19,7% с марта 2023 года.

Весомым фактором уменьшения доходов в I квартале 2023 года стало сокращение экономической активности из-за дефицита электроэнергии в начале квартала.

По опросу НБУ, из-за перебоев с энергоснабжением предприятия в I квартале 2023 года оптимизировали расходы, в том числе на персонал, как из-за сокращения работников, так и их зарплат, в том числе в соответствии с фактически отработанным рабочим временем.

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Часть бизнесов поддерживали своих работников в неденежной форме, в частности, открыли «Пункты несокрушимости» в своих офисах для работы или отдыха сотрудников, добавили в НБУ.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+96
kadaad1988
kadaad1988
5 мая 2023, 10:51
#
Прикольная брехня для лохов! У чинуш и депутатов видимо вырастет.
+
+22
zevs1
zevs1
5 мая 2023, 11:33
#
Как только дошел до фразы, достаточно мягкая фискальная политика, особенно с 1 июля она станет очень мягкой когда выйдут на охоту проверяющие всех мастей.
+
0
Anatoll France
Anatoll France
5 мая 2023, 12:00
#
Зе влада намагається переманити на свю сторону двох великих союзників русні - «скоро і будет»! Тому лапша л'ється на вуха нон-стоп!
+
0
zevs1
zevs1
5 мая 2023, 12:39
#
Anatoll France
Наполняйте смыслом написанное.
+
0
bonv
bonv
5 мая 2023, 12:41
#
Знову лапша на вуха зе-елехторату?
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0
bonv
bonv
5 мая 2023, 12:42
#
Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 15,9 млрд доларів до 12,9 млрд доларів.
Про це повідомляє в «Інфляційному звіті» Національного банку України (квітень 2023 року).
За даними НБУ, за 2022 рік в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).
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0
Бедный папа
Бедный папа
5 мая 2023, 12:50
#
Как-то команда Зеленского предложила повысить зарплаты украинским учителям до $4 тыс. за счет ареста и конфискации средств у коррупционеров. Сначала эксперты Зеленского посчитали, что обойдется это все в $200 млн в год. Но на самом деле это должно было бы стоить минимум $2 млрд (в Украине около 500 тыс. учителей, так что это простая математика). А когда им указали на ошибку — видео просто отредактировали.
+
0
bonv
bonv
5 мая 2023, 13:08
#
Нищеброди дорвалися до влади. По приколу. І гірше ж точно не буде ©
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