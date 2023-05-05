Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%. Об этом говорится в «Инфляционном отчете» НБУ за апрель 2023 года.
Как вырастут зарпаты украинцев в ближайшие годы. Прогноз НБУ
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Прогноз роста зарплат
По прогнозу регулятора, в 2023 году росту зарплаты будет способствовать дальнейшая адаптация реального сектора к работе в условиях высоких рисков и достаточно мягкая фискальная политика.
В дальнейшем основным фактором станет повышение спроса на рабочую силу в условиях ускорения экономического роста.
«После полноценного открытия границ значительной части бизнесов придется конкурировать за рабочих в том числе и с зарубежными работодателями, что станет весомым фактором для дальнейшего роста заработных плат. В связи с этим ожидается рост разницы в зарплатах для мобильной и маломобильной рабочей силы», — говорится в сообщении.
Зарплаты в следующие два года
Нацбанк прогнозирует, что в 2024 году номинальные зарплаты возрастут на 19,2%, реальные — на 5,7%.
Ожидается, что в 2025 году номинальные зарплаты увеличатся на 12,4%, а реальные — на 4,3%.
Зарплаты в 2022 году
Следует отметить, что по оценке Госстата, в 2022 году средняя номинальная зарплата выросла на 5,9% (реальная — сократилась на 11,8%), что лучше предыдущих оценок НБУ.
По словам НБУ, рост зарплат происходил, прежде всего, благодаря бюджетному сектору, в частности из-за повышения оплаты труда медиков в начале 2022 года, в секторе госуправления и обороны, а также в ИТ и финансовой и страховой деятельности.
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Зарплаты в 2023 году
При этом отмечается, что в производственных и секторах услуг номинальные зарплаты снизились. Косвенные оценки свидетельствуют, что в I квартале 2023 финансовое состояние домохозяйств оставалось сложным, хотя его поддержало увеличение пенсий в среднем на 19,7% с марта 2023 года.
Весомым фактором уменьшения доходов в I квартале 2023 года стало сокращение экономической активности из-за дефицита электроэнергии в начале квартала.
По опросу НБУ, из-за перебоев с энергоснабжением предприятия в I квартале 2023 года оптимизировали расходы, в том числе на персонал, как из-за сокращения работников, так и их зарплат, в том числе в соответствии с фактически отработанным рабочим временем.
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Часть бизнесов поддерживали своих работников в неденежной форме, в частности, открыли «Пункты несокрушимости» в своих офисах для работы или отдыха сотрудников, добавили в НБУ.
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Про це повідомляє в «Інфляційному звіті» Національного банку України (квітень 2023 року).
За даними НБУ, за 2022 рік в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).