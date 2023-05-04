Главное за четверг: Ставка ЕЦБ, международные резервы и депозитные ставки

Банки двигают депозитные ставки вверх, особенно это заметно на срочных вкладах на срок от 3 месяцев. Что их к этому побудило и повлияет ли это на объем депозитных портфелей, узнавал Минфин.

ЕЦБ в седьмой раз повысил ключевую ставку

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 3,5% до 3,75% — на заседании в четверг, 4 мая. Это максимальный уровень ставки с 2008 года. ЕЦБ поднял ставки по ссудам в седьмой раз подряд.

Рекорд за последние 11 лет: Международные резервы Украины выросли до $35,9 миллиарда

По состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы по предварительным данным составили $35,9 млрд. Это обновленный рекордный уровень за последние 11 лет. За апрель резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров, дальнейшему снижению объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте.

Как изменить Украину и какие реформы нужны Украине после войны (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Валентином Красноперовым, основателем просветительской инициативы «Последний Капиталист» о таком: экономика Украины после распада СССР, как рушилась экономика «красных директоров», что нам нужно сделать для того, чтобы экономика работала правильно, какие реформы нужны Украине после войны, самые необходимые реформы и что будет с курсом доллара.

Александр Куликов: Торговать на европейских криптобиржах инкогнито больше не удастся

Европарламент принял закон о легализации и регулировании криптоактивов в MiCA. Благодаря этому ЕС станет первой крупной юрисдикцией, где определены правила торговли виртуальными активами. К чему готовиться рынку, какие потрясения ждут инвесторов и когда в Украине заработают подобные правила, «Минфину» рассказал заместитель председателя совета Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов (ПАРД) Александр Куликов.