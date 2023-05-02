В апреле 2023 украинцы зарегистрировали 5,16 тыс. новых легковых автомобилей, на 14% больше, чем в марте. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине вырос спрос на новые легковые авто
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«На протяжении прошлого месяца в Украине было зарегистрировано 5 160 новых легковых автомобилей, что в 4,3 раза больше, чем в прошлом», — говорится в сообщении.
По отношению к марту в апреле потребительская активность на авторынке выросла на 14%.
В то же время, отмечают в ассоциации, от показателя апреля 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает почти на 49%.
Лидеры продаж
Лидерство на рынке в апреле снова за Toyota — новых легковушек этой торговой марки было приобретено 805 ед.
Второй по количеству полученных номеров остается Renault — 543 ед.
BMW закончила месяц с показателем 439 проданных авто, что позволило баварцам подняться на третье место рейтинга.
Также в ТОП-5 апреля попали Volkswagen, с результатом 417 ед, и Skoda — 393 авто.
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Бестселлер луны
Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек в очередной раз стал компактный кроссовер Renault Duster, который выбрали 508 покупателей.
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 16,4 тыс. новых легковых авто, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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Комментарии - 3
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2. В Україні зріс попит на нові легкові авто.