В Украине вырос спрос на новые легковые авто

В апреле 2023 украинцы зарегистрировали 5,16 тыс. новых легковых автомобилей, на 14% больше, чем в марте. Об этом сообщает Укравтопром.

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«На протяжении прошлого месяца в Украине было зарегистрировано 5 160 новых легковых автомобилей, что в 4,3 раза больше, чем в прошлом», — говорится в сообщении.

По отношению к марту в апреле потребительская активность на авторынке выросла на 14%.

В то же время, отмечают в ассоциации, от показателя апреля 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает почти на 49%.

Лидеры продаж

Лидерство на рынке в апреле снова за Toyota — новых легковушек этой торговой марки было приобретено 805 ед.

Второй по количеству полученных номеров остается Renault — 543 ед.

BMW закончила месяц с показателем 439 проданных авто, что позволило баварцам подняться на третье место рейтинга.

Также в ТОП-5 апреля попали Volkswagen, с результатом 417 ед, и Skoda — 393 авто.

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Бестселлер луны

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек в очередной раз стал компактный кроссовер Renault Duster, который выбрали 508 покупателей.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 16,4 тыс. новых легковых авто, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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