В Украине вырос спрос на новые легковые авто

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 мая 2023, 12:20 Читати українською

В Украине вырос спрос на новые легковые авто

В апреле 2023 украинцы зарегистрировали 5,16 тыс. новых легковых автомобилей, на 14% больше, чем в марте. Об этом сообщает Укравтопром.

В апреле 2023 украинцы зарегистрировали 5,16 тыс.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

«На протяжении прошлого месяца в Украине было зарегистрировано 5 160 новых легковых автомобилей, что в 4,3 раза больше, чем в прошлом», — говорится в сообщении.

По отношению к марту в апреле потребительская активность на авторынке выросла на 14%.

В то же время, отмечают в ассоциации, от показателя апреля 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает почти на 49%.

Лидеры продаж

Лидерство на рынке в апреле снова за Toyota — новых легковушек этой торговой марки было приобретено 805 ед.

Второй по количеству полученных номеров остается Renault — 543 ед.

BMW закончила месяц с показателем 439 проданных авто, что позволило баварцам подняться на третье место рейтинга.

Также в ТОП-5 апреля попали Volkswagen, с результатом 417 ед, и Skoda — 393 авто.

Читайте также: В Украине запретили буквы Z и V на индивидуальных номерах авто

Бестселлер луны

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек в очередной раз стал компактный кроссовер Renault Duster, который выбрали 508 покупателей.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 16,4 тыс. новых легковых авто, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промо-код на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучше, уделить больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
2 мая 2023, 12:21
#
Сезон розпочався:)
+
0
matroskin
matroskin
2 мая 2023, 12:47
#
Оце по нашому, дві новини підряд:
1. Світовий банк: в Україні за межею бідності опинилися 7,1 мільйона людей
2. В Україні зріс попит на нові легкові авто.
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
2 мая 2023, 13:18
#
Первый пункт касается всей страны, второй — столицы :)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами