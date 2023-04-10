Рада вернула выплаты 30 тысяч гривен военным: кто может рассчитывать на прибавку

Парламент поддержал возврат выплат в размере 30 000 грн для украинских военных. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram .

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Он отметил, что за принятие соответствующего законопроекта № 8312 во втором чтении проголосовали 277 народных депутатов.

«Совет вернул 30 тысяч доплат военным! (№ 8312) „За“ проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения. Важно! Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским», — написал Гончаренко.

Чтобы изменения вступили в силу, их должен утвердить председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Другой нардеп Дмитрий Разумков заявил, что деньги военным направят за счет ограничения зарплат топ-чиновников.

В свою очередь первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подтвердил, что соответствующая поправка № 48 набрала в зале необходимые 254 голоса, хотя и не была поддержана профильным комитетом.

По его словам, средства в госбюджете для возврата таких доплат пока не предусмотрены.

«О новости о «возвращении выплат 30К для военных» Действительно 254 голосами прошла правка #48… Но тут надо обратить внимание на саму правку. Если коротко она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных) зарплат)

И здесь главное, чтобы возврат надбавок сработал, скорее всего нужно менять бюджет — ограничение на зарплаты до 10 минзарплат это очень малая экономия. Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд. грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули", — объяснил Железняк.

Кто может рассчитывать на 30 000

Согласно законопроекту, поправкой на период действия военного положения военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейским ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен независимо от возложенных на таких лиц задач или районов прохождения службы.

100 000

Для таких лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

В то же время это не касается курсантов (слушателей) высших военных учебных заведений и курсантов и слушателей высшего образования со специфическими условиями обучения.