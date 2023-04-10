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10 апреля 2023, 18:02 Читати українською

Рада вернула выплаты 30 тысяч гривен военным: кто может рассчитывать на прибавку

Парламент поддержал возврат выплат в размере 30 000 грн для украинских военных. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Парламент поддержал возврат выплат в размере 30 000 грн для украинских военных.
Фото: mil.co.ua

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Он отметил, что за принятие соответствующего законопроекта № 8312 во втором чтении проголосовали 277 народных депутатов.

«Совет вернул 30 тысяч доплат военным! (№ 8312) „За“ проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения. Важно! Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским», — написал Гончаренко.

Чтобы изменения вступили в силу, их должен утвердить председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Другой нардеп Дмитрий Разумков заявил, что деньги военным направят за счет ограничения зарплат топ-чиновников.

В свою очередь первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подтвердил, что соответствующая поправка № 48 набрала в зале необходимые 254 голоса, хотя и не была поддержана профильным комитетом.

По его словам, средства в госбюджете для возврата таких доплат пока не предусмотрены.

«О новости о «возвращении выплат 30К для военных» Действительно 254 голосами прошла правка #48… Но тут надо обратить внимание на саму правку. Если коротко она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных) зарплат)

И здесь главное, чтобы возврат надбавок сработал, скорее всего нужно менять бюджет — ограничение на зарплаты до 10 минзарплат это очень малая экономия. Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд. грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули", — объяснил Железняк.

Кто может рассчитывать на 30 000

Согласно законопроекту, поправкой на период действия военного положения военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейским ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен независимо от возложенных на таких лиц задач или районов прохождения службы.

100 000

Для таких лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

В то же время это не касается курсантов (слушателей) высших военных учебных заведений и курсантов и слушателей высшего образования со специфическими условиями обучения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
jakiro
jakiro
10 апреля 2023, 18:37
#
Цікаво де візьмуть 700 мільйонів доларів в місяць
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+13
locustsucol
locustsucol
10 апреля 2023, 19:54
#
Не має значення де. Від роботи військових, поліції - залежить чи буде Україна взагалі. Тобто якщо цих грошей Україна не може знайти, то ніхто вже потім не знайде Україну.
Ці гроші є, просто треба всім зрозуміти, що неможна відмовлятися від сплати цих грошей тим, хто зараз віддає своє життя заради захисту в Україні миру та порядку.
+
0
SZlats
SZlats
10 апреля 2023, 19:15
#
Да все просто за эту инициативу не могли не проголосовать не кто бы не понял
А так идет уже борьба за власть выборы выборы …

Источник: сообщение нардепов Дмитрия Разумкова, Ярослава Железняка
Детали: В понедельник Рада приняла 277 голосами в целом законопроект 8312 «относительно совершенствования правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения».
Во время его рассмотрения представители депутатского объединения бывшего спикера Разумкова «Разумная политика» внесли правку, предусматривающую «возвращение выплат в 30 тысяч военным, службе гражданской защиты, полицейским за счет ограничения зарплат топ-чиновникам». Парламент поддержал ее 254 голосами.
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0
Сергій Т
Сергій Т
10 апреля 2023, 19:17
#
Все правильно зроблено.
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