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12 апреля 2023, 11:38 Читати українською

Выплаты военным по 30 тысяч. В Раде заблокировали закон

В Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу в размере 30 000 грн. Соответствующий документ 11 апреля зарегистрировал народный депутат от фракции «Голос» Владимир Цабаль. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

В Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу в размере 30 000 грн.
Фото: informator.ua

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«Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не вправе подписать закон. А это в ближайшие недели не произойдет из-за графика заседания Рады», — написал первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Чтобы изменения вступили в силу, их должен утвердить председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним

«Минфин» писал, что в понедельник, 10 апреля, парламент поддержал возврат выплат в размере 30 000 грн для украинских военных.

Закон предусматривает, что деньги военным будут направлены за счет ограничения зарплат топ-чиновников.

Однако, по словам Железняка, средства в госбюджете для возврата таких доплат пока не предусмотрены.

«О новости о «возвращении выплат 30К для военных» Действительно 254 голосами прошла правка #48… Но тут нужно обратить внимание на саму правку. Если коротко она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)

И здесь главное, чтобы возврат надбавок сработал, скорее всего нужно менять бюджет — ограничение на зарплаты до 10 минзарплат это очень малая экономия. Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд. грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули", — объяснил Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+75
Игорь УА
Игорь УА
12 апреля 2023, 12:14
#
Как этот депутат решился решился заблокировать, может жребий тянули. Все хорошие такие популисты, один Владимир Цибаль согласился выставить себя жадиной:)
+
+30
matroskin
matroskin
12 апреля 2023, 13:56
#
Было б неплохо что бы те кто так стал «заботится о военных и силовиках» показали пример с себя, для этого не нужно голосов в ВР. Просто сделай доплату +30к всем работникам своих фабрик и магазинов, ведь збитая в тылу ракета одинаково может упасть как в торговую точку или фуру так и в полицейский автомобиль или военкомат.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
12 апреля 2023, 14:43
#
Прикалываетесь?! Как можно забрать деньги у чинуш, набсоветов, всяких «топ» менеджеров, судьишек, прокуроришек, наконец-то отобрать у всей этой шушеры ничем не обоснованные многотысячные пенсии, наконец-то у себя любимых, ведь все это сборище одно целое воровское сообщество засевшей на госкормушке!
+
0
matroskin
matroskin
12 апреля 2023, 14:50
#
Я Вам скажу если Вы у перечисленных Вами категорий заберете з/п ВООБЩЕ, то ни 1 не уволится все будут готовы «терпеть» годами. Но это уже другой вопрос.
Безусловно этим категориям давно нужно урезать выплаты, но явно не для того чтобы раздать тем кто будучи кадровым военным увельнул от фронта и приходит из дому на пол дня в часть поиграть в домино.
Ходят по городу здоровые мужики лет по 25-30 раздают повестки 50 летним, служба идет.
+
0
Ferox
Ferox
12 апреля 2023, 12:15
#
😭😭😭😭🤷‍♂️🤷‍♂️
+
+15
Три літри
Три літри
12 апреля 2023, 12:17
#
А замість безмістовної «Нагадаємо» яка займає 2/3 тексту можна було написати трохи про мотивацію депутатів які внесли цю постанову.
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
12 апреля 2023, 14:23
#
Та это разумков *** лодку качает. объективно, кто в тылу, с какого перепугу им должны быть доплаты? я тоже в тылу, где мои доплаты? на передовой — тут без вопросов. людям квартиры ракетами уничтожили, им жить негде. им денег не находят ни на компенсацию жилья, ни даже на мелкий ремонт. а сотням тысяч силовиков, которые выполняют свою обычную работу, просто во время военного положения, с потолка дайте доплату. тем более, если её негде взять. так что всё по делу. а то что в раде полно жлобов-популистов, петя вот войну за неделю обещал закончить. а вылезло всё в два минска, томос и кучу коррупционных скандалов. нам такой популизм не нужен.
+
+1
matroskin
matroskin
12 апреля 2023, 14:43
#
Человека никто не призывал, он сознательно выбрал работу военного/полицейского/пожарника, знал какой там уровень з/п, сознательно сам устроился. Для тех кто в тылу ничего в плане работы не поменялось, ну да есть риск прилета, но так он есть абсолютно для всех других специальностей. Отправляют пожарника или полицейского в зону БД-безусловно должна быть доплата, но…просто так +30к, лишь потому что военное положение это абсурд и двойной абсурд в стране с полуразрушенной экономикой.
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