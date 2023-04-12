Выплаты военным по 30 тысяч. В Раде заблокировали закон

В Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу в размере 30 000 грн. Соответствующий документ 11 апреля зарегистрировал народный депутат от фракции «Голос» Владимир Цабаль. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

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«Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не вправе подписать закон. А это в ближайшие недели не произойдет из-за графика заседания Рады», — написал первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Чтобы изменения вступили в силу, их должен утвердить председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним

«Минфин» писал, что в понедельник, 10 апреля, парламент поддержал возврат выплат в размере 30 000 грн для украинских военных.

Закон предусматривает, что деньги военным будут направлены за счет ограничения зарплат топ-чиновников.

Однако, по словам Железняка, средства в госбюджете для возврата таких доплат пока не предусмотрены.

«О новости о «возвращении выплат 30К для военных» Действительно 254 голосами прошла правка #48… Но тут нужно обратить внимание на саму правку. Если коротко она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)

И здесь главное, чтобы возврат надбавок сработал, скорее всего нужно менять бюджет — ограничение на зарплаты до 10 минзарплат это очень малая экономия. Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд. грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули", — объяснил Железняк.