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14 апреля 2023, 9:26 Читати українською

Сколько нужно работать украинцам, чтобы заработать $1 млн

Жители целого ряда стран, получая среднюю зарплату, могут собрать $1 млн менее чем за 20 лет. Аналитики Picodi.com посчитали, сколько для этого понадобится времени украинцам и на каком месте в мире мы находимся по этому показателю.

Жители целого ряда стран, получая среднюю зарплату, могут собрать $1 млн менее чем за 20 лет.

В рейтинг попали 102 страны. Если учитывать все полученные деньги, быстрее всего, заработают миллион долларов жители Швейцарии — 14 лет и 3 месяца. На втором месте — Сингапур с результатом 16 лет и 11 месяцев. Чуть дольше должны поработать жители Люксембурга — 17 лет и 4 месяца. Замыкают пятерку лидеров США (19 лет и 10 месяцев) и Исландия (20 лет и 11 месяцев).

Украина занимает 86-ю позицию рейтинга. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион долларов можно за 215 лет и 10 месяцев. Соседняя Польша занимает 40-е место (77 лет и 9 мес.), Венгрия на 47-й позиции (94 года и 4 мес.), а Румыния на 52-й (109 лет и 7 мес.).

Более 500 лет нужно работать жителям Нигерии (519 лет и 1 мес.), Уганды (523 г. и 3 мес.), Египта (603 г. и 6 мес.) и Пакистана (621 г. и 3 мес.)

Как считали

Данные о размере средней заработной платы после вычета налогов и обязательных взносов взяты с сайта numbeo.com, где они собираются тысячами пользователей со всего мира. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за март 2023 г.

Читайте также: Зарплаты и стоимость жизни: как они изменились за год в Украине и соседних странах

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ferox
Ferox
14 апреля 2023, 9:31
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А если работать военкомом?🤠
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