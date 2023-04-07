До войны у Украины был один из самых низких уровней госдолга в Европе. На 31 января 2023 г. он вырос в 1,3 раза — до $116,44 млрд, превысил 80% ВВП и продолжает расти. К чему может привести отсутствие хотя бы частичного списания госдолга, рассказал соучредитель и директор экономических программ, Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.
Госдолг превысил $116 млрд: о чем должна говорить Украина с кредиторами
Мировая практика
Ниже очень короткий список кейсов списания госдолга в разные периоды времени разным странам:
|Страна
|Год
|Списанная сумма
|% госдолга
|Кредитор
|Греция
|2012
|€107 млрд
|50%
|Клуб кредиторов
|Аргентина
|2005 — 2010
|$65 млрд
|75%
|МВФ
|Польша
|1991
|$25 млрд
|75%
|Западные кредиторы
|Куба
|2015
|$32 млрд
|россия
|Ирак
|2004−2008
|$26 млрд
|80%
|Кредиторы
|Нигерия
|2005
|$18 млрд
|60%
|Парижский клуб
|Замбия
|2006
|$6 млрд
|100%
|МВФ
|Либерия
|2010
|$5 млрд
|97%
|МВФ, ВБ
|Кот-д'Ивуар
|2012
|$4,4 млрд
|70%
|МВФ, ВБ
|Эквадор
|2008
|$3,2 млрд
|30%
|МВФ, ВБ
|Бангладэш
|2010
|$1,5 млрд
|Япония
|Уганда
|1998
|$1 млрд
|50%
|МВФ
Украину нашли?
Как видите, списание долгов — существующая практика у мировых кредиторов. Они, конечно, не имеют цели раздавать деньги, но они адекватны. И понимание того, что вернуть 50% лучше, чем не вернуть ничего, у них есть.
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Ситуация Украины
В Украины есть уникальная ситуация. До вторжения у нас был один из самых низких уровней госдолга в Европе. К концу декабря 2021 года государственный долг Украины составил $86,61 млрд (45,2% прогнозируемого ВВП)
Для сравнения:
- Греция 193% ВВП
- Италия 145% ВВП
- Франция 113% ВВП
- ЕС — 88% ВВП
Вторжение привело к разрушению украинской экономики, росту оборонных расходов и падению налогов.
Мы воюем, прежде всего, за свое будущее. Но если мы не победим, война придет в Европу и, по сути, мы воюем за будущее Европы и всей западной цивилизации.
Война очень дорогое занятие. На 31 января 2023 года госдолг составил $116,44 млрд. И объем долгов растет, мы увеличиваем взятые на себя обязательства.
Вдобавок, подписав Меморандум с МВФ, мы согласились увеличить налоговую нагрузку к ВВП. Но почему не поднимается вопрос списания нашего госдолга хотя бы частично? Объясните, пожалуйста!
Чем мы будем отдавать долги, если после окончания войны мы получим страну банкрота:
- с нулевым ростом ВВП (до уровня, уже упавшего на 30%, в 2022 году)
- к 30% безработицы прибавятся сотни тысяч вернувшихся воинов (которые перестанут получать зарплату в армии и без работы на гражданке)
- с 25%-30% стоимостью кредитных ресурсов (высокий показатель в Европе, что делает любой украинский бизнес — банкротом)
Плюс колоссальные долги, которые будут отдавать и нам, и нашим следующим поколениям. Дефолт просто неизбежен!
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Ни нашим, ни вашим
Как следствие — нас ждут серьезные экономические и социальные потрясения. Кредиторы вообще ничего не получат. В принципе, как и все мы…
У меня ко всем главный вопрос, есть ли у нас наш украинский план и наша субъектная позиция с кредиторами?
Мы, минимум, можем рассчитывать на 50% списания госдолга и реструктуризацию оставшейся части на 5−10 лет. Или мы все считаем, что наши дети унаследуют все эти долги?
Читайте, делайте выводы, готовьтесь делиться своим имуществом с кредиторами и распространяйте эти вопросы среди думающих людей.
Комментарии - 14
Это март 2023 г.
И на этом мы закончим. И перестанет ходить с лицом «позязя».
Зачем это вообще, еще даже ничего не посчитано, выборы начались или как?
На 31 січня 2023 року держборг склав $116,44 млрд. І обсяг боргів зростає.
Гірше ж точно не буде? ©
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/121350/
Стосовно держборгу — так, щонайменьше 50% його спишуть, як що країна продовжить рух в напрямку ЄС.