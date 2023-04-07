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7 апреля 2023, 10:19 Читати українською

Госдолг превысил $116 млрд: о чем должна говорить Украина с кредиторами

До войны у Украины был один из самых низких уровней госдолга в Европе. На 31 января 2023 г. он вырос в 1,3 раза — до $116,44 млрд, превысил 80% ВВП и продолжает расти. К чему может привести отсутствие хотя бы частичного списания госдолга, рассказал соучредитель и директор экономических программ, Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

До вторжения в Украину был один из самых низких уровней госдолга в Европе.

Мировая практика

Ниже очень короткий список кейсов списания госдолга в разные периоды времени разным странам:

Страна Год Списанная сумма % госдолга Кредитор
Греция 2012 €107 млрд 50% Клуб кредиторов
Аргентина 2005 — 2010 $65 млрд 75% МВФ
Польша 1991 $25 млрд 75% Западные кредиторы
Куба 2015 $32 млрд россия
Ирак 2004−2008 $26 млрд 80% Кредиторы
Нигерия 2005 $18 млрд 60% Парижский клуб
Замбия 2006 $6 млрд 100% МВФ
Либерия 2010 $5 млрд 97% МВФ, ВБ
Кот-д'Ивуар 2012 $4,4 млрд 70% МВФ, ВБ
Эквадор 2008 $3,2 млрд 30% МВФ, ВБ
Бангладэш 2010 $1,5 млрд Япония
Уганда 1998 $1 млрд 50% МВФ

Украину нашли?

Как видите, списание долгов — существующая практика у мировых кредиторов. Они, конечно, не имеют цели раздавать деньги, но они адекватны. И понимание того, что вернуть 50% лучше, чем не вернуть ничего, у них есть.

Читайте также: В 2023 году госдолг достигнет 90% ВВП: потянет ли его Украина

Ситуация Украины

В Украины есть уникальная ситуация. До вторжения у нас был один из самых низких уровней госдолга в Европе. К концу декабря 2021 года государственный долг Украины составил $86,61 млрд (45,2% прогнозируемого ВВП)

Для сравнения:

  • Греция 193% ВВП
  • Италия 145% ВВП
  • Франция 113% ВВП
  • ЕС — 88% ВВП

Вторжение привело к разрушению украинской экономики, росту оборонных расходов и падению налогов.

Мы воюем, прежде всего, за свое будущее. Но если мы не победим, война придет в Европу и, по сути, мы воюем за будущее Европы и всей западной цивилизации.

Война очень дорогое занятие. На 31 января 2023 года госдолг составил $116,44 млрд. И объем долгов растет, мы увеличиваем взятые на себя обязательства.

Вдобавок, подписав Меморандум с МВФ, мы согласились увеличить налоговую нагрузку к ВВП. Но почему не поднимается вопрос списания нашего госдолга хотя бы частично? Объясните, пожалуйста!

Чем мы будем отдавать долги, если после окончания войны мы получим страну банкрота:

  • с нулевым ростом ВВП (до уровня, уже упавшего на 30%, в 2022 году)
  • к 30% безработицы прибавятся сотни тысяч вернувшихся воинов (которые перестанут получать зарплату в армии и без работы на гражданке)
  • с 25%-30% стоимостью кредитных ресурсов (высокий показатель в Европе, что делает любой украинский бизнес — банкротом)

Плюс колоссальные долги, которые будут отдавать и нам, и нашим следующим поколениям. Дефолт просто неизбежен!

Читайте также: Ослабление валютного контроля и гибкий курс: главное в новом Меморандуме МВФ

Ни нашим, ни вашим

Как следствие — нас ждут серьезные экономические и социальные потрясения. Кредиторы вообще ничего не получат. В принципе, как и все мы…

У меня ко всем главный вопрос, есть ли у нас наш украинский план и наша субъектная позиция с кредиторами?

Мы, минимум, можем рассчитывать на 50% списания госдолга и реструктуризацию оставшейся части на 5−10 лет. Или мы все считаем, что наши дети унаследуют все эти долги?

Читайте, делайте выводы, готовьтесь делиться своим имуществом с кредиторами и распространяйте эти вопросы среди думающих людей.

Автор:
Амелин Анатолий
Сооснователь и директор экономических программ Амелин Анатолий
Ukrainian Institute for the Future
Комментировать

Комментарии - 14

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0
brigadirius
brigadirius
7 апреля 2023, 10:38
#
Ну так більшість державного боргу належить нашим олігархам які в свій час скуповували ОВДЗ. Ну хто ж буде сам в себе списувати.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 апреля 2023, 11:14
#
Де ОВДП, а де зоанішній борг… абишоляпнуть.
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0
brigadirius
brigadirius
7 апреля 2023, 11:25
#
Ти думаєш що наші олігархи настільки тупі що неспроможні вкласти кошти в якусь іноземну asset manegement company. Яка вже і купить наші облігації.
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0
Moonlighter
Moonlighter
7 апреля 2023, 10:43
#
Последние лет 10 практики списания борга уже нет. Нужно иметь психологию ребенка, чтоб расчитывать на какого-то дядю, который решит твои проблемы.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 апреля 2023, 11:15
#
2015 рік… чи то вже більше пройшло, ніж 10 років???
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0
Moonlighter
Moonlighter
7 апреля 2023, 11:50
#
Внимательно посмотри, что то за долг и кому. Мы же про западные фонты говорим.
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0
vt313
vt313
7 апреля 2023, 11:43
#
В рамках исторического соглашения между банками швейцарский финансовый регулятор Finma распорядился списать до нуля дополнительные облигации Credit Suisse первого уровня (AT1) на сумме 16 млрд швейцарских франков.

Это март 2023 г.
+
0
dvded .
dvded .
7 апреля 2023, 10:53
#
Может Амелин просто задонатит половина своего состояния, раз решил делится.
И на этом мы закончим. И перестанет ходить с лицом «позязя».
Зачем это вообще, еще даже ничего не посчитано, выборы начались или как?
+
+15
bonv
bonv
7 апреля 2023, 10:55
#
Порошенко залишив з боргом в 78 млрд баксів.
На 31 січня 2023 року держборг склав $116,44 млрд. І обсяг боргів зростає.
Гірше ж точно не буде? ©
+
+30
bonv
bonv
7 апреля 2023, 10:56
#
Досягнення України за часу Порошенко. Економіка та реформи в Україні.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/121350/
+
0
youknow
youknow
7 апреля 2023, 11:06
#
Найрозумніше — це запустити в Україну західні корпорації та компанії, для продовження діловї діяльності та унеможливлення відрождення олгархічно-корупційної банди.
Стосовно держборгу — так, щонайменьше 50% його спишуть, як що країна продовжить рух в напрямку ЄС.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 апреля 2023, 11:17
#
Військові не матимуть роботи «НА ГРОМАДЯНЦІ»??? якщо так, то краще вже не перекладайте з оркського діалекту старослов’янської мови. Лишіть як є, багато хто обурюватиметься, але не стібатимуться.
+
0
Uuu123
Uuu123
7 апреля 2023, 11:55
#
Не Украина должна, а кредиторы должны понять простить и дать ещё немножко денег в долг под честное слово, отдадим когда-нибудь, наверное 🤪
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0
TAN72
TAN72
7 апреля 2023, 12:18
#
Дефолт всё решит,но после победы ✌️
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