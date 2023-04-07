Госдолг превысил $116 млрд: о чем должна говорить Украина с кредиторами

До войны у Украины был один из самых низких уровней госдолга в Европе. На 31 января 2023 г. он вырос в 1,3 раза — до $116,44 млрд, превысил 80% ВВП и продолжает расти. К чему может привести отсутствие хотя бы частичного списания госдолга, рассказал соучредитель и директор экономических программ, Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

Мировая практика

Ниже очень короткий список кейсов списания госдолга в разные периоды времени разным странам:

Страна Год Списанная сумма % госдолга Кредитор Греция 2012 €107 млрд 50% Клуб кредиторов Аргентина 2005 — 2010 $65 млрд 75% МВФ Польша 1991 $25 млрд 75% Западные кредиторы Куба 2015 $32 млрд россия Ирак 2004−2008 $26 млрд 80% Кредиторы Нигерия 2005 $18 млрд 60% Парижский клуб Замбия 2006 $6 млрд 100% МВФ Либерия 2010 $5 млрд 97% МВФ, ВБ Кот-д'Ивуар 2012 $4,4 млрд 70% МВФ, ВБ Эквадор 2008 $3,2 млрд 30% МВФ, ВБ Бангладэш 2010 $1,5 млрд Япония Уганда 1998 $1 млрд 50% МВФ

Украину нашли?

Как видите, списание долгов — существующая практика у мировых кредиторов. Они, конечно, не имеют цели раздавать деньги, но они адекватны. И понимание того, что вернуть 50% лучше, чем не вернуть ничего, у них есть.

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Ситуация Украины

В Украины есть уникальная ситуация. До вторжения у нас был один из самых низких уровней госдолга в Европе. К концу декабря 2021 года государственный долг Украины составил $86,61 млрд (45,2% прогнозируемого ВВП)

Для сравнения:

Греция 193% ВВП

Италия 145% ВВП

Франция 113% ВВП

ЕС — 88% ВВП

Вторжение привело к разрушению украинской экономики, росту оборонных расходов и падению налогов.

Мы воюем, прежде всего, за свое будущее. Но если мы не победим, война придет в Европу и, по сути, мы воюем за будущее Европы и всей западной цивилизации.

Война очень дорогое занятие. На 31 января 2023 года госдолг составил $116,44 млрд. И объем долгов растет, мы увеличиваем взятые на себя обязательства.

Вдобавок, подписав Меморандум с МВФ, мы согласились увеличить налоговую нагрузку к ВВП. Но почему не поднимается вопрос списания нашего госдолга хотя бы частично? Объясните, пожалуйста!

Чем мы будем отдавать долги, если после окончания войны мы получим страну банкрота:

с нулевым ростом ВВП (до уровня, уже упавшего на 30%, в 2022 году)

к 30% безработицы прибавятся сотни тысяч вернувшихся воинов (которые перестанут получать зарплату в армии и без работы на гражданке)

с 25%-30% стоимостью кредитных ресурсов (высокий показатель в Европе, что делает любой украинский бизнес — банкротом)

Плюс колоссальные долги, которые будут отдавать и нам, и нашим следующим поколениям. Дефолт просто неизбежен!

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Ни нашим, ни вашим

Как следствие — нас ждут серьезные экономические и социальные потрясения. Кредиторы вообще ничего не получат. В принципе, как и все мы…

У меня ко всем главный вопрос, есть ли у нас наш украинский план и наша субъектная позиция с кредиторами?

Мы, минимум, можем рассчитывать на 50% списания госдолга и реструктуризацию оставшейся части на 5−10 лет. Или мы все считаем, что наши дети унаследуют все эти долги?

Читайте, делайте выводы, готовьтесь делиться своим имуществом с кредиторами и распространяйте эти вопросы среди думающих людей.