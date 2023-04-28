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28 апреля 2023, 19:12 Читати українською

НБУ не будет вводить санкции против банков, которые попали в перечень спонсоров войны

Национальный банк заявил, что не будет вводить какие-либо санкции в отношении банков, которые НАПК включил в перечень международных спонсоров войны. Такое официальное заключение выдал НБУ в письме № 25−0005/28812, оказавшемся в распоряжении «Страны».

Национальный банк заявил, что не будет вводить какие-либо санкции в отношении банков, которые НАПК включил в перечень международных спонсоров войны.
Фото: bank.gov.ua

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В сообщении НБУ говорится, что решение о применении санкции в соответствии со ст. 5 закона «О санкциях» может принимать лишь СНБО и вводить в действие президент своим указом. А перечень международных спонсоров войны от НАПК — это, как отмечает НБУ, «имиджевый проект».

«Это имиджевый проект НАПК, целью которого является давление на международные компании для ускорения их выхода с российского рынка. Методология формирования этого списка заключается в том, что в него вносятся иностранные компании, которые продолжают работу на территории государства агрессора», — говорится в письме Нацбанка.

Читайте также: НАПК внесло крупнейшую в мире нефтепромышленную компанию SLB в перечень спонсоров войны

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

В НАПК отметили, что Raiffeisen работает в РФ с 1996 года и входит в перечень системно значимых российских банков, что подчеркивает его важность для экономики России, борющейся с санкциями демократического мира.

Кроме того, Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в РФ, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, приведшими к выходу с российского рынка его конкурентов.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Lamo
Lamo
28 апреля 2023, 21:21
#
Публікувати «новини» зі срани.юа — це дно.
+
0
Три літри
Три літри
28 апреля 2023, 22:18
#
Традиції виправдовувались роками
+
0
bonv
bonv
28 апреля 2023, 21:45
#
Тиск треба посилювати.
+
0
Три літри
Три літри
28 апреля 2023, 22:18
#
Ну так, а хто такі НАЗК по відношенню до НБУ?
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