Национальный банк заявил, что не будет вводить какие-либо санкции в отношении банков, которые НАПК включил в перечень международных спонсоров войны. Такое официальное заключение выдал НБУ в письме № 25−0005/28812, оказавшемся в распоряжении «Страны».
НБУ не будет вводить санкции против банков, которые попали в перечень спонсоров войны
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В сообщении НБУ говорится, что решение о применении санкции в соответствии со ст. 5 закона «О санкциях» может принимать лишь СНБО и вводить в действие президент своим указом. А перечень международных спонсоров войны от НАПК — это, как отмечает НБУ, «имиджевый проект».
«Это имиджевый проект НАПК, целью которого является давление на международные компании для ускорения их выхода с российского рынка. Методология формирования этого списка заключается в том, что в него вносятся иностранные компании, которые продолжают работу на территории государства агрессора», — говорится в письме Нацбанка.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.
В НАПК отметили, что Raiffeisen работает в РФ с 1996 года и входит в перечень системно значимых российских банков, что подчеркивает его важность для экономики России, борющейся с санкциями демократического мира.
Кроме того, Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в РФ, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, приведшими к выходу с российского рынка его конкурентов.
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