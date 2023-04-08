НАПК внесло крупнейшую в мире нефтепромышленную компанию SLB в перечень спонсоров войны

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 апреля 2023, 13:03 Читати українською

НАПК внесло крупнейшую в мире нефтепромышленную компанию SLB в перечень спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло ведущую глобальную нефтепромышленную корпорацию SLB (бывшая Schlumberger) в перечень международных спонсоров войны из-за того, что, несмотря на вторжение РФ в Украину, компания не только не осудила военные действия, но и расширяет свой бизнес в государстве-агрессоре. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло ведущую глобальную нефтепромышленную корпорацию SLB (бывшая Schlumberger) в перечень международных спонсоров войны из-за того, что, несмотря на вторжение РФ в Украину, компания не только не осудила военные действия, но и расширяет свой бизнес в государстве-агрессоре.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бизнес в России

Американская компания SLB играет критическую роль для государства-агрессора, занимая 8% российского нефтесервисного рынка. Компания четко заявляет, что ее вклад в российскую экономику составил уже более $4,5 млрд. в виде налогов, а штат SLB в РФ насчитывает 11 500 сотрудников, работающих на ряд заводов и сервисных центров. Кроме того, в России SLB имеет широкую сеть дочерних предприятий, позволяющую компании обходить международные санкции.

«SLB тесно сотрудничает с российскими нефтегазовыми гигантами, в частности, компаниями „Газпром“, „Роснефть“ и „Лукойл“. Все перечисленные компании находятся под санкциями США. После начала полномасштабной войны SLB не разорвала свои связи с российскими клиентами. Напротив, компания расширила свой бизнес, переняв контракты на обслуживание и поставку оборудования у конкурентов, покинувших рынок», — говорится в сообщении.

Читайте также: В перечень спонсоров войны уже внесли 24 тысячи человек — НАПК

В третьем квартале 2022 года выручка подразделения SLB, занимающегося исследованием пластов в РФ и Центральной Азии, выросла на 25%, тем самым превысив показатели в других регионах.

С мая по октябрь 2022 года SLB поставила на российские предприятия более 900 партий своей продукции. В настоящее время компания продолжает участвовать в тендерах, объявляемых российскими компаниями.

Нарушение санкций

В прошлом SLB уже нарушала санкции, введенные правительством США, в частности, поставляя оборудование в Иран и Судан в 2000-х годах, а также обслуживая арктические проекты дочерних компаний «Газпрома» после 2014 года. В последнем случае компанию ждал штраф на $1,4 млн.

В октябре 2022 года SLB столкнулась с волной критики, поскольку более 9000 сотрудников компании в России получили повестки о призыве на военную службу на рабочем месте. Кроме того, компания запрещает работникам приобщаться к работе дистанционно, чтобы те не могли избежать мобилизации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Lamo, Rubi0 и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами