НАПК внесло крупнейшую в мире нефтепромышленную компанию SLB в перечень спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло ведущую глобальную нефтепромышленную корпорацию SLB (бывшая Schlumberger) в перечень международных спонсоров войны из-за того, что, несмотря на вторжение РФ в Украину, компания не только не осудила военные действия, но и расширяет свой бизнес в государстве-агрессоре. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Бизнес в России

Американская компания SLB играет критическую роль для государства-агрессора, занимая 8% российского нефтесервисного рынка. Компания четко заявляет, что ее вклад в российскую экономику составил уже более $4,5 млрд. в виде налогов, а штат SLB в РФ насчитывает 11 500 сотрудников, работающих на ряд заводов и сервисных центров. Кроме того, в России SLB имеет широкую сеть дочерних предприятий, позволяющую компании обходить международные санкции.

«SLB тесно сотрудничает с российскими нефтегазовыми гигантами, в частности, компаниями „Газпром“, „Роснефть“ и „Лукойл“. Все перечисленные компании находятся под санкциями США. После начала полномасштабной войны SLB не разорвала свои связи с российскими клиентами. Напротив, компания расширила свой бизнес, переняв контракты на обслуживание и поставку оборудования у конкурентов, покинувших рынок», — говорится в сообщении.

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В третьем квартале 2022 года выручка подразделения SLB, занимающегося исследованием пластов в РФ и Центральной Азии, выросла на 25%, тем самым превысив показатели в других регионах.

С мая по октябрь 2022 года SLB поставила на российские предприятия более 900 партий своей продукции. В настоящее время компания продолжает участвовать в тендерах, объявляемых российскими компаниями.

Нарушение санкций

В прошлом SLB уже нарушала санкции, введенные правительством США, в частности, поставляя оборудование в Иран и Судан в 2000-х годах, а также обслуживая арктические проекты дочерних компаний «Газпрома» после 2014 года. В последнем случае компанию ждал штраф на $1,4 млн.

В октябре 2022 года SLB столкнулась с волной критики, поскольку более 9000 сотрудников компании в России получили повестки о призыве на военную службу на рабочем месте. Кроме того, компания запрещает работникам приобщаться к работе дистанционно, чтобы те не могли избежать мобилизации.