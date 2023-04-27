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27 апреля 2023, 17:54 Читати українською

НБУ назвал сумму, которая «зависла» в Украине из-за запрета для иностранцев выводить средства от ОВГЗ

Объем средств, который может быть репатриирован нерезидентами, составляет 800 млн грн, или почти $20 млн. Именно столько они получили после 1 апреля в качестве выплаты процентного дохода по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ), сообщил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Объем средств, который может быть репатриирован нерезидентами, составляет 800 млн грн, или почти $20 млн.

«Ресурс, который потенциально может быть выведен из Украины, — это примерно $20 млн. Мы следим за ситуацией и будем, в случае необходимости, калибровать наши действия», — сказал Юрий Гелетий.

Он также подчеркнул, что для Нацбанка и Мифина приоритет — чтобы средства, получаемые нерезидентами по ОВГЗ, были направлены на первичный рынок и использованы Минфином на финансирование дефицита бюджета.

«Наша задача — это сохранение золотовалютных резервов, с одной стороны, а с другой — помощь нашему государству в это сложное время. А помочь все, в том числе нерезиденты, могут через первичный долговой рынок», — подчеркнул замглавы НБУ.

Взвешенное решение

Юрий Гелетий отметил, что решение о разрешении нерезидентам репатриировать только процентный доход, полученный после 1 апреля, было взвешено. Оно получило одобрение от МВФ и самих нерезидентов.

«В условиях, когда мы принимали это решение, мы понимали, что потенциальный объем, который может быть выведен при отсутствии ограничений, — это около 90 млрд грн. Это достаточно большой объем для наших золотовалютных резервов. Мы должны действовать проактивно и минимизировать этот риск», — подчеркнул Гелетий.

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Напомним

Нацбанк решил отложить возможность репатриировать основную сумму, вложенную во внутренние гособлигации «до существенного снижения рисков безопасности и макроэкономических».

Иностранным инвесторам разрешили выводить за границу только деньги, которые будут получены ими от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года.

По оценкам Национального банка, объем уплаты процентов по ОВГЗ перед инвесторами-нерезидентами в период с 1 апреля и до конца 2023 года составит около $120 млн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
27 апреля 2023, 19:27
#
Інвестори просто в «захопленні». Будуть «збільшувати» інвестиції.
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