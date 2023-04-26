Главное за среду: запрет на гривневые переводы Wise, ставки по депозитам и оценка устойчивости банков

Закат эры мирового господства доллара — любимая тема кремлевской пропаганды. Поэтому российские СМИ с удовольствием процитировали заявление министра финансов США Джанет Йеллен о влиянии санкций против страны-агрессора на мировую гегемонию доллара, сделанное ею в телеинтервью CNN. Минфин расспросил на эту тему экспертов и собрал их ожидания относительно изменения роли доллара в расчетах и накоплениях.

Банки планируют повышать ставки по депозитам — НБУ

Срочность банковского фондирования повысилась впервые с введения опроса в 2021 году, и эта тенденция продлится в следующие 12 месяцев. В то же время банки прогнозируют рост ставок по депозитам. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях фондирования, проведенного НБУ.

Международная система Wise ввела запрет на гривневые переводы украинцев

Система международных денежных переводов Wise (ранее TransferWise) приостановила перечисление по гривневым счетам для всех своих клиентов. Об этом по запросу «Минфина» сообщил представитель пресс-службы этой компании. Он также напомнил, что ранее для наших граждан был введен запрет на выпуск новых карт Wise.

Крупные банки режут доходность 3-месячных депозитов

Уже завтра, 27 апреля, НБУ объявит свое решение по ключевой ставке. Это один из основных показателей, на которые банки ориентируются при определении доходности депозитов. Как меняют свои предложения и сколько платят своим частным клиентам банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Нацбанк начинает оценку устойчивости банковской системы в условиях военного времени

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы для определения реального состояния банковского сектора. Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля 2023 года в три этапа.