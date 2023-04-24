Главное за понедельник: Обновленный набсовет Ощада и напряженная неделя на валютном рынке
Кабинет министров назначил шесть независимых членов следующего наблюдательного совета Ощада.
Кабмин установил норму отчисления дивидендов для госкомпаний
Кабмин установил для большинства предприятий с государственной долей базовый норматив отчисления прибыли, который направляется на выплату дивидендов по итогам 2022 года, на уровне 50% — при условии направления 30% на восстановление поврежденного имущества и противодействие российской агрессии.
Доллар и евро в конце апреля: пересечет ли курс «красные линии»
Последняя рабочая неделя апреля на украинском валютном рынке пройдет достаточно напряженно. Причем клиентам банков и самим финансистам придется решать одновременно многие задачи, оказывающие существенное влияние на курс.
В Минсоцполитики говорят, что отчисления на накопительные пенсии нужно увеличить до 10% зарплаты
Для того чтобы в дальнейшем покрыть все необходимые расходы и сохранить средства, в систему накопительного пенсионного обеспечения нужно отчислять не менее 8−10% заработка, поскольку предусмотренных законопроектом 3% мало.
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