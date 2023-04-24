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24 апреля 2023, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: Обновленный набсовет Ощада и напряженная неделя на валютном рынке

Кабмин назначил новых членов наблюдательного совета Ощада

Кабинет министров назначил шесть независимых членов следующего наблюдательного совета Ощада.

Кабмин установил норму отчисления дивидендов для госкомпаний

Кабмин установил для большинства предприятий с государственной долей базовый норматив отчисления прибыли, который направляется на выплату дивидендов по итогам 2022 года, на уровне 50% — при условии направления 30% на восстановление поврежденного имущества и противодействие российской агрессии.

Доллар и евро в конце апреля: пересечет ли курс «красные линии»

Последняя рабочая неделя апреля на украинском валютном рынке пройдет достаточно напряженно. Причем клиентам банков и самим финансистам придется решать одновременно многие задачи, оказывающие существенное влияние на курс.

В Минсоцполитики говорят, что отчисления на накопительные пенсии нужно увеличить до 10% зарплаты

Для того чтобы в дальнейшем покрыть все необходимые расходы и сохранить средства, в систему накопительного пенсионного обеспечения нужно отчислять не менее 8−10% заработка, поскольку предусмотренных законопроектом 3% мало.

Источник: Минфин
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