Главное за понедельник: Обновленный набсовет Ощада и напряженная неделя на валютном рынке

Кабинет министров назначил шесть независимых членов следующего наблюдательного совета Ощада.

Кабмин установил норму отчисления дивидендов для госкомпаний

Кабмин установил для большинства предприятий с государственной долей базовый норматив отчисления прибыли, который направляется на выплату дивидендов по итогам 2022 года, на уровне 50% — при условии направления 30% на восстановление поврежденного имущества и противодействие российской агрессии.

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