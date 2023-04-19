Credit Suisse обвиняют в обслуживании счетов нацистских чиновников

Комиссия бюджетного комитета сената США в ходе расследования обнаружила , что швейцарский банк Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета нацистских чиновников, сообщает РБК-Украина.

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«Швейцарский банк Credit Suisse, видимо, вел счета, данные о подавляющем большинстве которых ранее не разглашались, по крайней мере, 99 человек, которые были высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии или членами связанных с нацистами группировок в Аргентине», — говорится в отчете.

По данным сенаторов, 70 счетов, которые могли касаться сбежавших в Аргентину нацистов, были открыты в банке после 1945 года. Из них 14 оставались открытыми после 2000 года, причем некоторые — даже в 2020 году.

При этом один из упомянутых счетов принадлежал осужденному во время Нюрнбергского процесса нацистскому командиру, другой также осужденному командиру СС. Ранее Credit Suisse обещал провести свое расследование по этому вопросу.

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Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2023 года швейцарский банк UBS купил Credit Suisse, который был оценен в $3,2 млрд — это более чем вдвое ниже рыночной капитализации банка на последних торгах.

15 марта у Credit Suisse произошло больше всего за историю банка падение акций: котировки упали на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка, по итогам торгов падение составило 24,2%, до 1,7 швейцарского франка. После этого банк обратился в SNB с просьбой выделить ему кредит в размере 50 млрд. швейцарских франков ($54 млрд).