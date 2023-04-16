Польша запретила ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины

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Что известно

Запрет является директивным решением Совета Министров.

Буда опубликовал документ, в котором говорится, что запрет будет действовать до 30 июня 2023 года.

Она коснется таких видов сельскохозяйственной продукции как зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и конопля, фрукты и овощи, переработанные плодоовощные продукты, вино, говядина и телятина, молоко, баранина и козлятина, яйца, мясо птицы, спирт сельскохозяйственного происхождения, продукты пчеловодства и прочее.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина решила временно остановить экспорт зерна в Польшу. Об этом заявили профильные министры обеих стран Николай Сольский и Роберт Телус.

Украинская сторона до нового сезона воздержится от экспорта. Перед новым сезоном, перед летом, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в наших странах и мире, мы снова встретимся, чтобы обсудить дальнейшую совместную деятельность", — заявил Сольский.