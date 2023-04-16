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16 апреля 2023, 10:19 Читати українською

Польша запретила ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины

15 апреля Польша официально запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Соответствующее распоряжение подписал Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

15 апреля Польша официально запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
Фото: texty.org.ua

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Что известно

Запрет является директивным решением Совета Министров.

Буда опубликовал документ, в котором говорится, что запрет будет действовать до 30 июня 2023 года.

Она коснется таких видов сельскохозяйственной продукции как зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и конопля, фрукты и овощи, переработанные плодоовощные продукты, вино, говядина и телятина, молоко, баранина и козлятина, яйца, мясо птицы, спирт сельскохозяйственного происхождения, продукты пчеловодства и прочее.

Читайте: Украина останавливает экспорт зерна в Польшу

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина решила временно остановить экспорт зерна в Польшу. Об этом заявили профильные министры обеих стран Николай Сольский и Роберт Телус.

Украинская сторона до нового сезона воздержится от экспорта. Перед новым сезоном, перед летом, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в наших странах и мире, мы снова встретимся, чтобы обсудить дальнейшую совместную деятельность", — заявил Сольский.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+30
Артем Сабуров
Артем Сабуров
16 апреля 2023, 10:28
#
Ничего личного… https://zn.ua/amp/ECONOMICS/investfondy-byli-zainteresovany-v-skachke-tsen-na-prodovolstvie-iz-za-vojny-v-ukraine-guardian.html
+
+46
Kaleso
Kaleso
16 апреля 2023, 10:47
#
Норм хай скідають ціни і людям своїм продають
+
+15
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
16 апреля 2023, 11:28
#
С учетом того что Польша для нас сделала последнее время — им простительно…
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
16 апреля 2023, 12:26
#
Для агентства?
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
16 апреля 2023, 12:28
#
Напряжение растёт. Ещё немного и все забудут оскароносного альпачино и перестанут давать бабло его окружению. https://www.unian.net/world/mezhdu-kndr-i-yuzhnoy-koreey-proizoshel-incident-so-strelboy-novosti-mira-amp-12220776.html
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