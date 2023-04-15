С начала полномасштабного вторжения Чехия потратила около $1,59 млрд на помощь украинским беженцам. Заявление с такими данными появилось в Twitter министерства финансов Чехии.

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Наибольшие затраты

Больше всего средств пошло на социальные выплаты, проживание беженцев и здравоохранение.

«При этом около 100 тысяч украинцев по приезду начали работать, а это значит, что значительная часть средств возвращается в чешскую экономику в виде налогов и сборов», — пишут в министерстве финансов Чехии.

На конец марта 33,5 млрд. рублей составляли 50%. CZK, из того, что от государственного rozpočtu уходило 23,4 млрд. рублей. CZK. Также около 100 тысяч ukrajinцев по уходу за началом трудились, так что их значительная часть вращалась в атмосферу daní a odvodov ⤵️ — Ministerstvo financí ČR (@MinFinCZ) 13 апреля, 2023

Напомним

По состоянию на 1 апреля в Чехии находились около 325 тысяч украинских беженцев.