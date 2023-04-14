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14 апреля 2023, 19:11 Читати українською

Пенсионный фонд назвал количество украинцев, получающих пенсии более 10 тысяч

По состоянию на 1 апреля 2023 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1059978 украинцев. Это составляет 9,9% от общего количества пенсионеров (10 697 170 человек), сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По состоянию на 1 апреля 2023 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1059978 украинцев.
Фото: te.20minut.ua

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По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Размер пенсий

  • до 2 000 грн — 0,6%, 67 859 человек, средний размер — 1 226,77 грн,
  • от 2 001 до 3 000 грн — 29,8%, 3 185 057 человек, средний размер — 2 617,17 грн,
  • от 3 001 до 4 000 грн — 21,3%, 2 282 090 человек, средний размер — 3 548,26 грн,
  • от 4 001 до 5 000 грн — 15,3%, 1 626 671 человек, средний размер — 4 405,09 грн,
  • от 5 001 до 10 000 грн — 23,1%, 2 475 515 человек, средний размер — 6 822,6 грн,
  • свыше 10 000 грн — 9,9%, 1 059 978 человек, средний размер — 14 587,78 грн.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2023 года средний размер пенсии составляет 5 238,25 грн. С начала года размер пенсии вырос на 615,66 грн или на 13,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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