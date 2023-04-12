Главное за среду: Штрафы банков на 255 млн, проблемы с возвратом доплат военным и 537 миллиардов на оборону

За первые три месяца этого года банкирам начислили рекордные суммы штрафов. А вот сами финансисты заметно снизили суммы санкций, получаемых от своих нерадивых клиентов. Мы решили выяснить, кто и за что штрафует банки и как финучреждения реагируют на выявляемые сами нарушения.

Лучший отзыв марта: как у клиентки Райффайзена вывели со счета 175 тыс. грн и загнали ее в кредит

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков. В марте им стала клиентка Райффайзен Банка под ником allabondaruk. Она рассказала, как с ее счета вывели большую сумму денег и как на эту ситуацию отреагировал банк. Ее опыт пользователя может быть полезен другим читателям Минфина.

Для возвращения доплат военным необходимо 154 миллиарда, этих средств в бюджете нет — Гетманцев

Принятая Верховной Радой поправка о возврате доплат военным (30 000 грн) за пределами зоны боевых действий не гарантирует возобновление таких выплат, поскольку в государственном бюджете не предусмотрено на это средств. Об этом заявил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

537 миллиардов на оборону: Зеленский подписал закон о рекордном увеличении расходов госбюджета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн.

monobank повысил доходность всех своих гривневых депозитов

Доходность депозитов продолжает расти. Индекс ставок по 3-месячным вкладам физлиц (UIRD) составляет 13,04% годовых, на 12 месяцев — 14,55% годовых. За две недели свои предложения пересмотрела треть банков с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, входящих в обзор «Минфина».