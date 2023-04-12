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12 апреля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Штрафы банков на 255 млн, проблемы с возвратом доплат военным и 537 миллиардов на оборону

255,5 млн грн за нарушение платежной дисциплины: как и за что штрафуют банкиров

За первые три месяца этого года банкирам начислили рекордные суммы штрафов. А вот сами финансисты заметно снизили суммы санкций, получаемых от своих нерадивых клиентов. Мы решили выяснить, кто и за что штрафует банки и как финучреждения реагируют на выявляемые сами нарушения.

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Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков. В марте им стала клиентка Райффайзен Банка под ником allabondaruk. Она рассказала, как с ее счета вывели большую сумму денег и как на эту ситуацию отреагировал банк. Ее опыт пользователя может быть полезен другим читателям Минфина.

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Принятая Верховной Радой поправка о возврате доплат военным (30 000 грн) за пределами зоны боевых действий не гарантирует возобновление таких выплат, поскольку в государственном бюджете не предусмотрено на это средств. Об этом заявил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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monobank повысил доходность всех своих гривневых депозитов

Доходность депозитов продолжает расти. Индекс ставок по 3-месячным вкладам физлиц (UIRD) составляет 13,04% годовых, на 12 месяцев — 14,55% годовых. За две недели свои предложения пересмотрела треть банков с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, входящих в обзор «Минфина».

Источник: Минфин
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