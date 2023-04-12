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12 апреля 2023, 13:03 Читати українською

В Украэродвижении отреагировали на прогноз Евроконтроля. Воздушное пространство откроется после окончания войны

Украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий на территории Украины. Об этом говорится в заявлении Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины.

Украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий на территории Украины.
Фото: pixabay.com

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В Украине прокомментировали прогноз Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) относительно вероятности возобновления полетов в Украине в 2029 году.

«Опубликованный ныне прогноз (Евроконтроля, — ред.) базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно: закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий, существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (также из соображений безопасности), России и Беларуси (санкционные запреты), существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах и соответствующее увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон) и т. д.

Эти факторы считаются такими, что будут действовать до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, — из-за отсутствия на сегодняшний день других подтвержденных входных данных для прогнозирования", — заявило Украэродвижение.

Также отмечается, что Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы/аналитики/предположения для создания своих прогнозов. Указанные расчеты также не содержат других факторов неопределенности, как в частности: непрогнозируемую экономическую турбулентность, эскалацию геополитической напряженности, другие непредсказуемые события, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации.

«Поэтому, учитывая факт существующей военной агрессии российской федерации на территории Украины, специалисты Евроконтроля на основе этих актуальных входных данных сделали предположение до конца горизонта планирования — то есть до 2029 года. После появления новых объективных факторов, как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных», — говорится в сообщении.

В Украэродвижении добавили, что несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией РФ, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве.

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Напомним

«Минфин» писал, что Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) прогнозирует, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдовы сохранятся до 2029 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 апреля 2023, 13:21
#
Теперь осталось открыть границы,чтобы самолёты было чем заполнять.
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yarg
yarg
12 апреля 2023, 13:23
#
В 2029 году. сказано же.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 апреля 2023, 13:40
#
Имена собственные по правилам не переводятся, хотя гугл-переводчик
об этом явно не знает…

Наименование предприятия «Украерорух»
нельзя автоматически переводить,
как «Украэродвижение».
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0
Три літри
Три літри
12 апреля 2023, 13:50
#
Схоже що Роман Мирончук це згенерований через chatGPT нікнейм для скрипта який збирає стрічку новин Мінфіна з різних джерел.

Цей скрипт в свою чергу через гугльтранслейт перекладає на українську або російську знайдену новину. Тому в нього трапляються такі перли як украеродвижение та «що чекати на її акціонерів»
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0
GuitarHero
GuitarHero
12 апреля 2023, 14:10
#
«Украэродвижение» все вірно.
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0
shabash
shabash
12 апреля 2023, 13:49
#
Ну т. е. в Украэрорухе просто согласились с тем, что текущие реалии ориентируют на продолжение войны в течение следующих пяти-шести лет.

Вполне рациональный прогноз. Если руководствоваться эффектом Линди, то война будет идти ещё 9 лет, потому что уже 9 лет она продолжается.
+
0
Три літри
Три літри
12 апреля 2023, 13:57
#
Ну т. е. в Украэрорухе просто согласились с тем, что текущие реалии ориентируют на продолжение войны в течение следующих пяти-шести лет.

Якщо прочитати уважно то буде зрозуміло що навпаки в Аерорусі підкреслюють що протяжність вторгнення та закриття повітрянного простору не є тим що викиладено як прогноз на наступні сім років, а є поточними умовами на які прогноз спирається.

Если руководствоваться эффектом Линди, то война будет идти ещё 9 лет, потому что уже 9 лет она продолжается.

І ці люди лають Жданова та Арестовича…
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0
Три літри
Три літри
12 апреля 2023, 13:54
#
Я приємно здивований публікацією.

В том же час те що пише Аерорух: «Опублікований нині прогноз (Євроконтролю, — ред.) базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) і т.д.
Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, — через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування», — це не його досліжнення, а інформація яка викладена в самому прогнозі Євроконтрол і очевидна будь кому крім хайпожерів лаченів та скриптів що збирають новину для копі-паст публікації
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