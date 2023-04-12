В Украэродвижении отреагировали на прогноз Евроконтроля. Воздушное пространство откроется после окончания войны

Украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий на территории Украины. Об этом говорится в заявлении Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В Украине прокомментировали прогноз Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) относительно вероятности возобновления полетов в Украине в 2029 году.

«Опубликованный ныне прогноз (Евроконтроля, — ред.) базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно: закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий, существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (также из соображений безопасности), России и Беларуси (санкционные запреты), существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах и соответствующее увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон) и т. д.

Эти факторы считаются такими, что будут действовать до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, — из-за отсутствия на сегодняшний день других подтвержденных входных данных для прогнозирования", — заявило Украэродвижение.

Также отмечается, что Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы/аналитики/предположения для создания своих прогнозов. Указанные расчеты также не содержат других факторов неопределенности, как в частности: непрогнозируемую экономическую турбулентность, эскалацию геополитической напряженности, другие непредсказуемые события, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации.

«Поэтому, учитывая факт существующей военной агрессии российской федерации на территории Украины, специалисты Евроконтроля на основе этих актуальных входных данных сделали предположение до конца горизонта планирования — то есть до 2029 года. После появления новых объективных факторов, как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных», — говорится в сообщении.

В Украэродвижении добавили, что несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией РФ, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) прогнозирует, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдовы сохранятся до 2029 года.