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10 апреля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за понедельник: Возврат 30 тысяч грн военным, курс доллара в обменниках и экспорт электроэнергии

Когда курс доллара в обменниках снова вернется до 40 грн/$

С начала года на наличном рынке гривна укрепилась к доллару уже примерно на 7,5%. При этом наиболее активно укрепление нацвалюты происходило в последние недели. Сохранится ли эта тенденция, разбирался «Минфин».

Рада вернула выплаты 30 тысяч гривен военным: кто может рассчитывать на прибавку

Парламент поддержал возврат выплат в размере 30 000 грн. для украинских военных. Первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подтвердил, что соответствующая поправка № 48 набрала в зале необходимые 254 голоса, хотя и не была поддержана профильным комитетом. По его словам, средства в госбюджете для возврата таких доплат пока не предусмотрены, поэтому, скорее всего, нужно менять бюджет.

Укрэнерго провело первый аукцион для экспорта электроэнергии

В понедельник, 10 апреля, Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля.

Совет отменил налоги на импорт товаров для нужд обороны

Верховная Рада приняла законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы по освобождению от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) и пошлиной операций по поставке/ввозу товаров для нужд безопасности и обороны в период военного положения.

Оборонный сектор растет, Levi's идут вниз

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в четверг ростом, Dow Jones Industrial Average практически не изменился по сравнению с предыдущей сессией. Активность торгов на рынке акций перед длинными выходными была ниже обычной. В пятницу биржа США была закрыта в связи с пасхальными праздниками.

Источник: Минфин
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