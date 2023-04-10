Главное за понедельник: Возврат 30 тысяч грн военным, курс доллара в обменниках и экспорт электроэнергии
С начала года на наличном рынке гривна укрепилась к доллару уже примерно на 7,5%. При этом наиболее активно укрепление нацвалюты происходило в последние недели. Сохранится ли эта тенденция, разбирался «Минфин».
Рада вернула выплаты 30 тысяч гривен военным: кто может рассчитывать на прибавку
Парламент поддержал возврат выплат в размере 30 000 грн. для украинских военных. Первый заместитель руководителя
Укрэнерго провело первый аукцион для экспорта электроэнергии
В понедельник, 10 апреля, Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля.
Совет отменил налоги на импорт товаров для нужд обороны
Верховная Рада приняла законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы по освобождению от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) и пошлиной операций по поставке/ввозу товаров для нужд безопасности и обороны в период военного положения.
Оборонный сектор растет, Levi's идут вниз
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в четверг ростом, Dow Jones Industrial Average практически не изменился по сравнению с предыдущей сессией. Активность торгов на рынке акций перед длинными выходными была ниже обычной. В пятницу биржа США была закрыта в связи с пасхальными праздниками.
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