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7 апреля 2023, 14:09 Читати українською

Готовятся новые правила для водителей: кого в Украине заставят пересдавать на права каждые 5 и 10-15 лет

Комитет Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре объявил о планах переоформить все водительские удостоверения в Украине. Граждане должны будут обновлять свои удостоверения каждые 10−15 лет, а водители транспортных компаний должны будут подтверждать свои права каждые 5 лет. Об этом заявила заместитель главы комитета Юлия Клименко, сообщает Avtosota.

Комитет Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре объявил о планах переоформить все водительские удостоверения в Украине.
Фото: mmr.net.ua

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По ее словам, подобные правила соответствуют нормам Европейского Союза.

Кроме того, процесс получения водительских прав в Украине был упрощен. Теперь граждане могут получить водительские удостоверения в любом городе, независимо от того, где они учились. Уроки вождения, экзамены и водительские удостоверения будут представлены в сервисных центрах по всей стране.

По данным МВД, все граждане Украины получат водительские права нового образца, которые можно будет получить в любом сервисном центре страны. Министерство внутренних дел также подтвердило, что практические экзамены уже можно сдавать, а удостоверение можно получить в любом из его сервисных центров.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что украинское водительское удостоверение теперь можно обменять в Германии. Сейчас обмен можно осуществить также в Турции, Польше, Чехии и Словакии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+26
bonv
bonv
7 апреля 2023, 14:19
#
Плани переоформити всі водійські посвідчення в Україні. Нахрена? А якщо у мене відповідають нормам Європейського Союзу?
І для чого поновлювати свої посвідчення кожні 10−15 років? Що за нах?
+
0
neverice
neverice
7 апреля 2023, 14:56
#
Я так розумію, поновлювати треба виключно заради актуальної фотки. Бо водійське посвідчення — то є документ, що посвідчує особу.
Ну і ніде не сказано, що для поновлення потрібна якась перездача.
Єдине не зрозуміло, нащо кожні 5 років підтверджувати водіям транспортних компаній, якось дуже часто. Тут таке як вже з перездачею.
+
+30
matroskin
matroskin
7 апреля 2023, 15:48
#
Я так розумію, поновлювати треба виключно заради актуальної фотки
Ну це Ви наче з Марсу прилетіли і таке написали.
Це Україна, все що тут видумують чиновники виключно заради здерти з Вас грошей офіційно+дати черговий привів здирати хабарі своїм холуям.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 апреля 2023, 15:46
#
Паспортные id-карты действительны 10 лет.
Так почему водительские права
должны быть бессрочными…
+
+45
Rumatha
Rumatha
7 апреля 2023, 15:54
#
Потому что если у меня есть права и я каждый день в дороге на авто, зачем мне ещё раз пересдавать?
а зная наших чиновников — предполагаю, что это очередная кормушка — пополнить и бюджет и карманы гос.служащих на местах.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
7 апреля 2023, 15:59
#
Те що хтось щодня на дорогах, не означає, що його знання ПДР від цього міцніє.
80% водіів памʼятають лише ключові моменти, а на решту плювати хотіли. Особливо ті, хто отримав права при СРСР.

Наприклад, ви без гугла пригадаєте що таке пункт 16.2? Я поки в Ха ровером їздив до війни, замахався дурням за кермом пояснювати, чому вони неправі і мають завалити пельку.
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