Комитет Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре объявил о планах переоформить все водительские удостоверения в Украине. Граждане должны будут обновлять свои удостоверения каждые 10−15 лет, а водители транспортных компаний должны будут подтверждать свои права каждые 5 лет. Об этом заявила заместитель главы комитета Юлия Клименко, сообщает Avtosota.
Готовятся новые правила для водителей: кого в Украине заставят пересдавать на права каждые 5 и 10-15 лет
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По ее словам, подобные правила соответствуют нормам Европейского Союза.
Кроме того, процесс получения водительских прав в Украине был упрощен. Теперь граждане могут получить водительские удостоверения в любом городе, независимо от того, где они учились. Уроки вождения, экзамены и водительские удостоверения будут представлены в сервисных центрах по всей стране.
По данным МВД, все граждане Украины получат водительские права нового образца, которые можно будет получить в любом сервисном центре страны. Министерство внутренних дел также подтвердило, что практические экзамены уже можно сдавать, а удостоверение можно получить в любом из его сервисных центров.
Напомним
Ранее «Минфин» писал о том, что украинское водительское удостоверение теперь можно обменять в Германии. Сейчас обмен можно осуществить также в Турции, Польше, Чехии и Словакии.
Комментарии - 6
І для чого поновлювати свої посвідчення кожні 10−15 років? Що за нах?
Ну і ніде не сказано, що для поновлення потрібна якась перездача.
Єдине не зрозуміло, нащо кожні 5 років підтверджувати водіям транспортних компаній, якось дуже часто. Тут таке як вже з перездачею.
Ну це Ви наче з Марсу прилетіли і таке написали.
Це Україна, все що тут видумують чиновники виключно заради здерти з Вас грошей офіційно+дати черговий привів здирати хабарі своїм холуям.
Так почему водительские права
должны быть бессрочными…
а зная наших чиновников — предполагаю, что это очередная кормушка — пополнить и бюджет и карманы гос.служащих на местах.
80% водіів памʼятають лише ключові моменти, а на решту плювати хотіли. Особливо ті, хто отримав права при СРСР.
Наприклад, ви без гугла пригадаєте що таке пункт 16.2? Я поки в Ха ровером їздив до війни, замахався дурням за кермом пояснювати, чому вони неправі і мають завалити пельку.