Готовятся новые правила для водителей: кого в Украине заставят пересдавать на права каждые 5 и 10-15 лет

Комитет Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре объявил о планах переоформить все водительские удостоверения в Украине. Граждане должны будут обновлять свои удостоверения каждые 10−15 лет, а водители транспортных компаний должны будут подтверждать свои права каждые 5 лет. Об этом заявила заместитель главы комитета Юлия Клименко, сообщает Avtosota.

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По ее словам, подобные правила соответствуют нормам Европейского Союза.

Кроме того, процесс получения водительских прав в Украине был упрощен. Теперь граждане могут получить водительские удостоверения в любом городе, независимо от того, где они учились. Уроки вождения, экзамены и водительские удостоверения будут представлены в сервисных центрах по всей стране.

По данным МВД, все граждане Украины получат водительские права нового образца, которые можно будет получить в любом сервисном центре страны. Министерство внутренних дел также подтвердило, что практические экзамены уже можно сдавать, а удостоверение можно получить в любом из его сервисных центров.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что украинское водительское удостоверение теперь можно обменять в Германии. Сейчас обмен можно осуществить также в Турции, Польше, Чехии и Словакии.