Главное за понедельник: Транш от МВФ, повышение ставок monobank и валютный своп
3 апреля в общий фонд госбюджета поступил первый транш в размере $2,7 млрд (2 млрд СДР) от Международного валютного фонда (МВФ).
Польша продлила на год валютный своп для Украины на $1 миллиард
Договор между центробанками Украины и Польши о валютном свопе гривна-доллар США продлен еще на год.
Новые структурные маяки МВФ: Что должна выполнить Украина
Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте условия новой кредитной программы для Украины. Они содержат 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев.
monobank повысил депозитные ставки
monobank повысил ставки по всем депозитным программам — на 1−2,5 процентных пункта.
Курс доллара и евро на этой неделе: стоит ли рассчитывать на новый обвал котировок
Начало апреля на валютном рынке Украины пройдет очень активно и позволит снова подзаработать клиентам-экспортерам, торгующим с Европой. Как воспользоваться скачками курса евро и за какими событиями следить, расскажет Минфин.
FinAwards 2023: Банкиром года стал соучредитель monobank Олег Гороховский
Сайты о финансах и инвестициях «Минфин» и Finance.ua наградили победителей ежегодной премии FinAwards 2023. Престижный титул «Банкир года» получил соучредитель monobank Олег Гороховский.
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