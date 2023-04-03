Главное за понедельник: Транш от МВФ, повышение ставок monobank и валютный своп

monobank повысил ставки по всем депозитным программам — на 1−2,5 процентных пункта.

Курс доллара и евро на этой неделе: стоит ли рассчитывать на новый обвал котировок

Начало апреля на валютном рынке Украины пройдет очень активно и позволит снова подзаработать клиентам-экспортерам, торгующим с Европой. Как воспользоваться скачками курса евро и за какими событиями следить, расскажет Минфин.

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