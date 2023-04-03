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3 апреля 2023, 20:01 Читати українською

Главное за понедельник: Транш от МВФ, повышение ставок monobank и валютный своп

Украина получила 2,7 миллиарда от МВФ

3 апреля в общий фонд госбюджета поступил первый транш в размере $2,7 млрд (2 млрд СДР) от Международного валютного фонда (МВФ).

Польша продлила на год валютный своп для Украины на $1 миллиард

Договор между центробанками Украины и Польши о валютном свопе гривна-доллар США продлен еще на год.

Новые структурные маяки МВФ: Что должна выполнить Украина

Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте условия новой кредитной программы для Украины. Они содержат 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев.

monobank повысил депозитные ставки

monobank повысил ставки по всем депозитным программам — на 1−2,5 процентных пункта.

Курс доллара и евро на этой неделе: стоит ли рассчитывать на новый обвал котировок

Начало апреля на валютном рынке Украины пройдет очень активно и позволит снова подзаработать клиентам-экспортерам, торгующим с Европой. Как воспользоваться скачками курса евро и за какими событиями следить, расскажет Минфин.

FinAwards 2023: Банкиром года стал соучредитель monobank Олег Гороховский

Сайты о финансах и инвестициях «Минфин» и Finance.ua наградили победителей ежегодной премии FinAwards 2023. Престижный титул «Банкир года» получил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Источник: Минфин
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