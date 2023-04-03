В 2023 году госдолг достигнет 90% ВВП: потянет ли его Украина

К концу первого года войны госдолг Украины уже превысил 80% ВВП, а в 2023 году может достичь 90%. Потянет ли Украина такие обязательства, рассказал Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

Следует понимать, что те долги, которые сейчас быстро накапливает Украина, поступают под льготные ставки от официальных кредиторов (правительств других стран). Есть высокая вероятность их просмотра и списания после победы.

Поэтому высокая цифра долга к ВВП, хоть и не является чем-то положительным для экономики, но и не является приговором. После 2014 года мы уже видели показатель более 80% и благодаря взвешенной долговой политике и реформам его удалось снизить до более чем 50% перед началом войны. То есть миссия не impossible. Тем более, что западные партнеры готовы идти навстречу пострадавшей от российской агрессии стране.

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В прошлом году, например, правительству удалось согласовать с кредиторами отсрочку выплат по долгу до августа 2024 года. А на днях официальные кредиторы — Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США — согласились отсрочить выплаты по внешнему долгу до завершения новой программы МВФ в 2027 году.

Украина не будет платить ни проценты, ни осуществлять погашение. Также в течение года Минфин проведет переговоры с частными кредиторами и договорится о подобных отсрочках, чтобы все кредиторы были на одинаковых условиях.

В то же время, дополнительные льготные условия по долгу фиксируют ожидания относительно продолжительности войны. Конечно, никто не знает, когда закончатся боевые действия. Однако предыдущая отсрочка предусматривала оптимистический сценарий и окончание боевых действий в течение 2023 года и большое экономическое восстановление после.

Пока такой горизонт отсрочился точно до конца 2023 года, а возможно и дальше.

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