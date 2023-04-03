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3 апреля 2023, 14:11 Читати українською

В 2023 году госдолг достигнет 90% ВВП: потянет ли его Украина

К концу первого года войны госдолг Украины уже превысил 80% ВВП, а в 2023 году может достичь 90%. Потянет ли Украина такие обязательства, рассказал Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

Госдолг Украины по состоянию на конец первого года войны составил более 80% ВВП, а в 2023 году может достигнуть 90%.

Следует понимать, что те долги, которые сейчас быстро накапливает Украина, поступают под льготные ставки от официальных кредиторов (правительств других стран). Есть высокая вероятность их просмотра и списания после победы.

Поэтому высокая цифра долга к ВВП, хоть и не является чем-то положительным для экономики, но и не является приговором. После 2014 года мы уже видели показатель более 80% и благодаря взвешенной долговой политике и реформам его удалось снизить до более чем 50% перед началом войны. То есть миссия не impossible. Тем более, что западные партнеры готовы идти навстречу пострадавшей от российской агрессии стране.

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В прошлом году, например, правительству удалось согласовать с кредиторами отсрочку выплат по долгу до августа 2024 года. А на днях официальные кредиторы — Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США — согласились отсрочить выплаты по внешнему долгу до завершения новой программы МВФ в 2027 году.

Украина не будет платить ни проценты, ни осуществлять погашение. Также в течение года Минфин проведет переговоры с частными кредиторами и договорится о подобных отсрочках, чтобы все кредиторы были на одинаковых условиях.

В то же время, дополнительные льготные условия по долгу фиксируют ожидания относительно продолжительности войны. Конечно, никто не знает, когда закончатся боевые действия. Однако предыдущая отсрочка предусматривала оптимистический сценарий и окончание боевых действий в течение 2023 года и большое экономическое восстановление после.

Пока такой горизонт отсрочился точно до конца 2023 года, а возможно и дальше.

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Автор:
Демкив Михаил
Финансовый аналитик Демкив Михаил
Группа ICU
Источник: Минфин
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