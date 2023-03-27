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27 марта 2023, 10:52 Читати українською

Госдолг Украины за месяц сократился более чем на полмиллиарда долларов

По состоянию на 28 февраля 2023 года государственный и гарантированный госдолг Украины составил 4 242,16 млрд гривен или $116,01 млрд. Об этом говорится в данных Министерства финансов, пишет РБК-Украина.

По состоянию на 28 февраля 2023 года государственный и гарантированный госдолг Украины составил 4 242,16 млрд гривен или $116,01 млрд.
Фото: depositphotos

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Как изменился госдолг

В феврале 2023 года сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 21,62 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на $0,59 млрд.

Отметим, что в феврале Украина не получала значительных кредитов. Дефицит госбюджета в основном финансировался за счет грантов.

По данным НБУ, на валютные счета правительства за февраль поступило $2,4 млрд.

Из этой суммы $2,1 млрд. получено от Всемирного банка, в том числе $1,2 млрд — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка); $330 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
youknow
youknow
27 марта 2023, 12:08
#
Гарні новини
+
+30
WAYS
WAYS
27 марта 2023, 12:17
#
А чи дійсно гарні? Замість домовлятися про відстрочку, списання і зменшення ставки ми позичаємо ще більше щоб віддавати. Навіть те що не позичаємо, а нам «дають», не тратимо на соціальні потреби і війну.
+
+45
KValera
KValera
27 марта 2023, 13:25
#
Група кредиторів України погодилася на відстрочення боргових виплат протягом дії програми МВФ
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/25/102942633/
+
0
xapyga
xapyga
27 марта 2023, 13:43
#
Все такие умные, даже во время войны. Что нам делать остается еще делать, только занимать, или печатать. И да, на войну нельзя тратить то что дают
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