Госдолг Украины за месяц сократился более чем на полмиллиарда долларов

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Как изменился госдолг

В феврале 2023 года сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 21,62 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на $0,59 млрд.

Отметим, что в феврале Украина не получала значительных кредитов. Дефицит госбюджета в основном финансировался за счет грантов.