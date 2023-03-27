По состоянию на 28 февраля 2023 года государственный и гарантированный госдолг Украины составил 4 242,16 млрд гривен или $116,01 млрд. Об этом говорится в данных Министерства финансов, пишет РБК-Украина.
Госдолг Украины за месяц сократился более чем на полмиллиарда долларов
Как изменился госдолг
В феврале 2023 года сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 21,62 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на $0,59 млрд.
Отметим, что в феврале Украина не получала значительных кредитов. Дефицит госбюджета в основном финансировался за счет грантов.
По данным НБУ, на валютные счета правительства за февраль поступило $2,4 млрд.
Из этой суммы $2,1 млрд. получено от Всемирного банка, в том числе $1,2 млрд — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка); $330 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Источник: Минфин
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https://minfin.com.ua/ua/2023/03/25/102942633/