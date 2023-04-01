Сегодня заработало новое поколение СЭП НБУ

В субботу, 1 апреля, заработало новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП). Теперь система функционирует на базе международного стандарта ISO 20022 и доступна для проведения межбанковских платежей 24/7. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Сегодня состоялась одна из самых больших миграций, которую никогда не осуществляли финансовые учреждения Украины. Подобные изменения происходят раз в поколение. Уверен, что это станет мощным толчком к будущему развитию и модернизации информационных систем украинских банков и финансовых учреждений», — отметил замглавы НБУ Алексей Шабан.

В процессе миграции в новое поколение СЭП были задействованы все банки, Государственная казначейская служба, Национальный депозитарий Украины, а также компании-разработчики программного обеспечения.

«Новое поколение СЭП построено с использованием современных программных и технических средств, что позволяет осуществлять электронные платежи еще быстрее, удобнее и безопаснее», — говорится в сообщении.

Благодаря стандарту ISO 20022, появилась возможность унификации платежных сообщений, создания единых правил их заполнения и обработки, расширения реквизитного состава дополнительными полями и структурированной информацией.

Читайте также: Банки смогут дистанционно идентифицировать клиентов для выдачи сертификатов открытых ключей — НБУ

По словам регулятора, это будет способствовать еще большей автоматизации и ускорению обработки платежных операций, повышению уровня обслуживания участников СЭП и их клиентов.

Кроме того, система работает в режиме 24/7, что предусматривает круглосуточное выполнение межбанковских платежных операций без приостановки работы системы и мгновенный переход от текущего до следующего календарного дня.

«Учитывая получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, Национальный банк продолжает активно работать над возможностью присоединения нашей страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализацией функционала мгновенных платежей в следующей версии СЕП-4.1, тестирование которой участниками запланировано в 2023 году», — добавили в НБУ.