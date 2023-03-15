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15 марта 2023, 14:31 Читати українською

Raiffeisen Bank договаривается со Сбербанком об обмене активами — СМИ

Группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует совместно со Сбербанком операцию по обмену активов в России и Австрии. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Falter .

Группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует совместно со Сбербанком операцию по обмену активов в России и Австрии.
Фото: depositphotos.com

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Скрытый бартер

Согласно документам с заседания правления RBI, полученным Falter, RBI работает над проектом под названием Roter Vogel, который предусматривает завладение оставшимися активами Sberbank Europe. В документах подробно оговаривается структура сделки.

«По сути, это скрытый бартер, который разработали менеджеры Raiffeisen во главе с генеральным директором Йоханном Штроблем: государственный российский Сбербанк получает активы Raiffeisen в России, а RBI получает активы Сбербанк в Вене», — пишет издание.

Первый шаг согласно документу правления: «Соглашение между Raiffeisen Bank International и Сбербанком России». Далее в документе говорится, что «Сбербанк России получит требование о выплате дивидендов и/или субординированных кредитов от RBI или, как альтернативу, от Райффайзен Банка Беларусь».

В частности, имеется в виду прибыль Райффайзенбанка Россия в 2022 году в размере €2 млрд. В качестве альтернативы весь Приорбанк, белорусская дочь Райффайзен, может быть передан Сбербанку. «Итак, это цена покупки, которую RBI готов заплатить за оставшиеся активы Sberbank Europe», — заключает Falter.

В финансовом секторе уже давно ходят слухи, что мотивом спорного соглашения может быть своего рода бартерное соглашение. Таким образом, RBI может попытаться обменять активы со Сбербанком при условии, что власти согласятся на это соглашение.

В RBI сообщили, что «нет никакого соглашения или других конкретных шагов для такого обмена активами для реализации».

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США начало расследование в отношении австрийского Raiffeisen Bank International в связи с его бизнесом, связанным с Россией, что усилило контроль над австрийским кредитором, играющим критическую роль в российской экономике

По итогам 2022 года чистая прибыль австрийской группы составила 3,8 млрд евро — более половины прибыли Raiffeisen принесла российская «дочка» Райффайзен Банк, заработавшая 2 млрд евро. При этом российские вкладчики разместили в банке более 20 млрд. евро, пишет Reuters.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 марта 2023, 15:14
#
Щурі банківські.
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